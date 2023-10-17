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«Аленка» больше не харам, как делают первый в России халяльный шоколад Фабрика «Красный Октябрь» получила халяльный сертификат на шоколад «Аленка»

17 октября 2023 в 10:10

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Упаковки шоколада «Аленка» на кондитерской фабрике «Красный Октябрь» в Москве