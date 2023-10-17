Шоколад «Аленка» производства фабрики «Красный Октябрь» получил сертификат, подтверждающий его соответствие халяльным требованиям. Помимо популярного лакомства знак соответствия «Халяль. Сертифицировано Роскачеством» получили одноименные конфеты, а также конфеты «Грильяжные», «Козинаки с солью», «Птичье молоко», горький шоколад «Бабаевский Элитный» и другая продукция.
Этот сертификат стал первым в РФ, внесенным в федеральную государствeнную информационную систему Росаккредитации. Он позволит фабрике «Красный Октябрь» увеличить объемы производства.
Фото с производства «Аленки» — в галерее NEWS.ru.
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press
Упаковки шоколада «Аленка» на кондитерской фабрике «Красный Октябрь» в Москве
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press
Упаковки шоколада «Аленка» на кондитерской фабрике «Красный Октябрь» в Москве
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Сотрудник в цехе упаковки шоколада на кондитерской фабрике «Красный Октябрь» в Москве
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Сотрудник в цехе упаковки шоколада на кондитерской фабрике «Красный Октябрь» в Москве
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Производство шоколада «Аленка» на кондитерской фабрике «Красный Октябрь» в Москве