Один из производителей майонеза получил халяльный сертификат «Ногинский пищевой комбинат» будет производить халяльный майонез

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«Ногинский пищевой комбинат» (производитель майонеза «Провансаль Слобода») получил сертификат, подтверждающий соответствие майонеза «Провансаль Слобода» халяльным требованиям, пишет ТАСС со ссылкой на Роскачество. «Провансаль» и «Провансаль Оливковый» уже имеют российский знак качества, что говорит о соответствии продукции не только обязательным требованиям, но и опережающим стандартам ведомства. В организации добавили, что продукция будет востребована как в России, так и в странах преимущественно с мусульманским населением.

Один из лидеров российского рынка в производстве масложировой продукции — «Ногинский пищевой комбинат» — получил сертификат халяль на серийный выпуск майонеза «Провансаль Слобода, — говорится в сообщении.

Ранее Роскачество выступило с опровержением информации, размещенной агентством РИА Новости о сомнениях в халяльности шоколада «Аленка». СМИ удалило со своего сайта недостоверные данные.

В начале октября компания «Равис» заявила, что не в курсе наличия свинины в своей халяльной продукции. По словам директора предприятия по продажам Евгения Шаповалова, сообщения об исследовании Россельхознадзора, в результате которого был выявлен фальсификат, являются глупостями.