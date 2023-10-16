Популярный российский шоколад признали халяльным Роскачество официально признало шоколад «Аленка» халяльным

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Роскачество выдало фабрике «Красный Октябрь» сертификат «халяль», сообщает РИА Новости со ссылкой на данные организации. Документ касается серийного выпуска конфет «Аленка», «Грильяжные», «Козинаки с солью», «Птичье молоко», шоколада «Аленка», шоколада горького «Бабаевский» и другой продукции.

Крупнейший кондитерский холдинг России «Объединенные кондитеры» получил в органе по сертификации «Роскачество — халяль» сертификат «халяль» на часть продукции фабрики «Красный Октябрь», — говорится в сообщении.

В Роскачестве отметили, что документ стал первым в России, выданным аккредитованным органом по сертификации. Проверка процессов производства и готовой продукции на фабрике проходила как силами специалистов его подведомственного органа, так и ведущими в России экспертами в области шариата.

Ранее в Волгоградской области местное управление Россельхознадзора обнаружило в докторской колбасе для мусульман ДНК свиньи. В общей сложности производитель изготовил для продажи 180 килограммов нехаляльной колбасы, причем весь объем уже был отправлен в торговые сети.

Позднее ДНК свиньи также выявили в халяльной продукции ИП Карамышевой С.В. и ООО «Равис — птицефабрика Сосновская» в Свердловской области. По данным регионального управления Россельхознадзора, производителей уведомили о нарушениях и выдали предостережения. При этом представитель компании «Равис» заявил, что не слышал о произошедшем, а соответствующие сообщения назвал глупостями.