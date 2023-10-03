В «Равис» опровергли информацию о свинине в своей халяльной колбасе Компания «Равис» опровергла информацию о фальсификации халяльной продукции

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В компании «Равис» ничего не слышали об обнаружении свинины в своей халяльной продукции, заявил NEWS.ru директор предприятия по продажам Евгений Шаповалов. Сообщения об исследовании Россельхознадзора, в результате которого был выявлен фальсификат, он назвал глупостями.

У меня нет никаких комментариев, ни о чем таком не слышал. Это все глупости, — заявил Шаповалов.

Поводом для комментария стала информация о том, что в продукции ИП Карамышевой С.В. и ООО «Равис — птицефабрика Сосновская» найдено ДНК свиньи. Лабораторным исследованиям в рамках мониторинга пищевой безопасности подверглись колбасные изделия вареная колбаса «Мусульманская» и «Докторская с мясом цыплят-бройлеров. Халяль».

По данным Россельхознадзора по Свердловской области, производителей уведомили о нарушениях и выдали предостережения, материалы исследования будут переданы в областную прокуратуру. В Россельхознадзоре уточнили, что за подобный проступок предполагается прекращение действия деклараций о соответствии.

В сентябре Россельхознадзор обнаружил в 593 торговых точках Забайкальского края колбасу с ДНК вируса африканской чумы свиней. Продукция изготовлена компанией «Стародворские колбасы» из Владимирской области. Речь о колбасе «Филейская» торговой серии «Классическая» с датой выработки 18, 25 августа и 7 сентября.