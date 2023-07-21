В Волгограде производители колбасы обманули мусульман Россельхознадзор нашел ДНК свинины в колбасе для мусульман от волгоградского комбината

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Волгоградской области местное управление Россельхознадзора уличило одного из производителей колбасы в несоответствии продукта заявленному составу. Докторская колбаса для мусульман оказалась не халяльной. В ее составе была обнаружена ДНК свинины, сообщается на сайте ведомства. Колбаса для проверки была закуплена в одном из магазинов региона в конце июня.

В ходе проведенных исследований в ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора» пробы докторской колбасы (изделие колбасное вареное из мяса птицы) специалисты лаборатории установили содержание в составе продукции не заявленной производителем ДНК свиньи и ДНК сои, — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Всего комбинат изготовил для продажи 180 килограммов нехаляльной мусульманской колбасы. Весь объем был отправлен в торговые сети.

В январе сообщалось, что в городе Прокопьевске Кемеровской области администрация местной поликлиники сдала место в здании бизнесменам под прилавки для торговли мясом и колбасными изделиями. Часть помещения была сдана на первом этаже рядом с регистратурой и гардеробом. Предполагалось, что аренда продлится до конца месяца. В медицинских учреждениях в регионе после обнаружения торговых точек началась массовая проверка.