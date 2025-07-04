Самый быстрый ужин: рецепт запеканки в духовке — в бой идут кабачки

Самый быстрый ужин: рецепт запеканки в духовке — в бой идут кабачки

Самый быстрый ужин: рецепт запеканки в духовке — в бой идут кабачки

Раскрываем карты приготовления запеканки в духовке за полчаса. Называется она «Летний урожай». Подробности — на NEWS.ru.

Нужны 2 молодых кабачка, 2 сладкие моркови, 3 куриных яйца, 70 г адыгейского сыра, 2 ст. л. густой ряженки, 2 дольки чеснока, 3 ст. л. нутовой муки, щепотка хмели-сунели и оливковое масло.

По рецепту запеканки в духовке сначала превращаем в стружку кабачки. Присыпаем солью, оставляем на 7 минут, затем убираем лишнюю воду. Морковь измельчить на корейской терке, после чего соединить овощи с остальными компонентами.

Массу выложить в силиконовую форму, украсить ломтиками сыра. Готовить запеканку в духовке при 185 градусах. Понадобится примерно полчаса. И все! Приятного аппетита!