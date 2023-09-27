День благодарения: когда и где отмечают Рассказываем, откуда появился праздник, как его отмечают, какие блюда готовят на День благодарения и когда будут праздновать в 2023 году

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

День благодарения

День благодарения известен по всему миру, хоть и считается праздником «заморским». Совсем скоро миллионы жителей США и Канады будут с размахом отмечать долгожданный семейный Thanksgiving Day. Рассказываем, откуда появился праздник, как его отмечают, за что благодарят, какие блюда готовят на День благодарения и когда будут праздновать в 2023 году.

День благодарения: история праздника

Вспоминаем уроки истории: в ноябре 1620 года англичане причалили к берегам Северной Америки на судне под названием «Мейфлауэр». Это событие многие историки считают началом целенаправленной колонизации территории современных Соединенных Штатов.

Первая зима на неизведанном континенте колонистам далась очень тяжело. Их мучили голод и болезни, немногие смогли выжить. В следующем году новые жители научились у местных индейцев основам охоты на диких индеек. Довольно тяжелые птицы, вес которых доходил до 8 кг, не могли долго летать и становились легкой добычей. Их мясо использовали не только как пропитание в виде основного источника белка для местного населения и переселенцев, но и как лекарство. Бульоном из индейки лечили простудные заболевания и пищевые расстройства.

Научились переселенцы и земледелию. Осенью 1621 года они стали собирать свой первый урожай на новой земле, что, собственно, и решили отметить днем благодарности Господу за его дары. Так появился День благодарения, в праздновании которого участвовали как новые поселенцы, так и местные жители — индейцы.

После провозглашения независимости от Англии, по предложению первого президента страны Джорджа Вашингтона праздник обрел «твердую» дату — 26 ноября. Но отмечали его не каждый год. С течением времени дата празднования стала плавающей и с 1939 года приходится на последний четверг ноября.

Сегодня этот праздник у американцев — не просто однодневное застолье, а веский повод собрать всю семью вместе, ведь в США часто родственники живут в разных городах и штатах. Большинство граждан берут отпускной день на пятницу, чтобы устроить себе длинные выходные и раз в год встретиться с близкими, посетить с ними церковь, посмотреть на парад и собраться за одним столом, накрытым традиционными блюдами.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru День благодарения в США

День благодарения в Америке: традиции

Семья. Красной нитью в праздновании Дня благодарения в США тянется тема семейных ценностей. Главная традиция — сбор всей семьи вместе, притом практически всегда младшие поколения семьи съезжаются в дом к старшим родственникам. Многие в этот день идут в церковь на службу, а после накрывают праздничный стол. За столом члены семьи произносят молитвы благодарности за все хорошее, что у них было в этом году: за семью, друзей и радость в жизни, а также просят благословения на еду.

Красной нитью в праздновании Дня благодарения в США тянется тема семейных ценностей. Главная традиция — сбор всей семьи вместе, притом практически всегда младшие поколения семьи съезжаются в дом к старшим родственникам. Многие в этот день идут в церковь на службу, а после накрывают праздничный стол. За столом члены семьи произносят молитвы благодарности за все хорошее, что у них было в этом году: за семью, друзей и радость в жизни, а также просят благословения на еду. Традиционные блюда. На стол принято ставить не просто вкусные яства, а блюда, которые ели их предки в тот самый первый День благодарения. Традиционно это американский тыквенный пирог и запеченная индейка. Конечно, с течением времени рецепты приготовления этих блюд преображались, и теперь практически каждая американская семья обладает своим авторским рецептом приготовления пирога и птицы.

На стол принято ставить не просто вкусные яства, а блюда, которые ели их предки в тот самый первый День благодарения. Традиционно это американский тыквенный пирог и запеченная индейка. Конечно, с течением времени рецепты приготовления этих блюд преображались, и теперь практически каждая американская семья обладает своим авторским рецептом приготовления пирога и птицы. Парад. Еще одна традиция, появившаяся в 1927 году, — проведение праздничных парадов, участники которых наряжаются в одеяния поселенцев XVII века и индейцев. Но самая яркая часть Дня благодарения в этой стране — масштабный парад в Нью-Йорке от торговой сети «Мэйси» с гигантскими надувными игрушками: фигурами из мультфильмов и комиксов. В колонне парада, кроме надувных фигур, принимают участие музыканты, клоуны, танцоры, звезды шоу-бизнеса, спорта и телевидения. В конце процессии проезжает на санях Санта, что является символическим напоминанием о приближающемся празднике Рождества.

Еще одна традиция, появившаяся в 1927 году, — проведение праздничных парадов, участники которых наряжаются в одеяния поселенцев XVII века и индейцев. Но самая яркая часть Дня благодарения в этой стране — масштабный парад в Нью-Йорке от торговой сети «Мэйси» с гигантскими надувными игрушками: фигурами из мультфильмов и комиксов. В колонне парада, кроме надувных фигур, принимают участие музыканты, клоуны, танцоры, звезды шоу-бизнеса, спорта и телевидения. В конце процессии проезжает на санях Санта, что является символическим напоминанием о приближающемся празднике Рождества. Спасение индюшки. Какой День благодарения без забавной традиции — обряда помилования индейки, который проводится в Белом доме! Американцы заранее выбирают двух индюшек, которых накануне праздника Thanksgiving Day президент страны объявляет помилованными. Это означает, что они избегут подачи на стол в качестве основного праздничного блюда. За несколько месяцев до Дня благодарения в США отбираются несколько десятков индеек, которых испытывают на то, как они будут реагировать на толпу людей, громкую музыку и яркий свет. Двух лучших оставляют для церемонии, по окончании которой птицы отправляются жить в университет, на ферму или парк.

Какой День благодарения без забавной традиции — обряда помилования индейки, который проводится в Белом доме! Американцы заранее выбирают двух индюшек, которых накануне праздника Thanksgiving Day президент страны объявляет помилованными. Это означает, что они избегут подачи на стол в качестве основного праздничного блюда. За несколько месяцев до Дня благодарения в США отбираются несколько десятков индеек, которых испытывают на то, как они будут реагировать на толпу людей, громкую музыку и яркий свет. Двух лучших оставляют для церемонии, по окончании которой птицы отправляются жить в университет, на ферму или парк. Фейерверк. Завершает праздник красочный салют над проливом Ист-Ривер.

День благодарения в 2023 году

День благодарения в 2023 году в Америке наступит в четверг, 23 ноября. В Канаде Thanksgiving Day будут праздновать 9 октября, так как в этой стране сбор урожая, как правило, раньше. Да и история возникновения Дня благодарения в Канаде несколько иная.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Блюда на день благодарения

Считается, что первый День благодарения в Канаде начался с английского исследователя сэра Мартина Фробишера в 1578 году, то есть намного раньше появления колонистов у берегов будущей Северной Америки. Мотивы празднования тоже иные: исследователь искал проход на Восток, и хотя Фробишер так его и не нашел, праздник устроили в честь того, что группа благополучно приземлилась на земле, которая теперь называется Ньюфаундленд.

Отмечают ли День благодарения в России

В Америке и Канаде Thanksgiving Day празднуется на национальном уровне, что объясняется историей его возникновения. В России этот праздник не отмечается, разве что экспаты — выходцы из Северной Америки — празднуют День благодарения в узком семейном кругу.

Вместе с тем День благодарения несет в себе энергетику добра и света. Нет ничего зазорного в том, чтобы собрать своих близких в одном доме, устроить праздничный обед. Основным посылом этого праздника являются доброта, принятие и благодарность за счастье и отдельные радости жизни. Многим людям на всем земном шаре близки эти ценности, поэтому никто не запретит отметить такой праздник в любой точке мира.

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