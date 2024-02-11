90-летние близняшки воссоединились после 81 года разлуки В США 90-летние сестры-близнецы встретились после 81 года разлуки

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В США 90-летние сестры-близнецы Маурилия Чавес и Андреа Лопес воссоединились после того, как их разлучили 81 год назад, передает Metro. По словам женщин, у них было ощущение будто они никогда до этого не виделись. Девочек отправили жить в разные семьи, когда им было по пять лет, из-за смерти их родителей. В последний раз сестры виделись, когда им было по девять.

Это было похоже на то, что я вижу ее впервые в жизни, потому что 81 год — это слишком долго <...> Я помню совсем немного, — сказала Лопес.

Женщины воссоединились благодаря тесту ДНК, родство пары было установлено в День Благодарения. После этого Лопес, которая живет в Лас-Вегасе, забронировала билет на самолет в Денвер, чтобы навестить свою давно потерянную близняшку, пишет газета.

Я самый счастливый человек на свете, потому что никогда не думала, что смогу увидеть ее снова. Я была одинока, у меня есть прекрасная семья, но то, что мне действительно было нужно, — это моя сестра, — заключила Чавес.

Ранее акушер-гинеколог Людмила Седая рассказала, что беременная близнецами россиянка перенесла уникальную внутриутробную операцию. По ее словам, 34-летняя пациентка поступила в больницу на 16-й неделе беременности. У плодов был выявлен редкий и опасный синдром фето-фетальной трансфузии. Самым эффективным методом лечения для таких пациенток является лазерная коагуляция сосудистых анастомозов, которая дает детям шанс на здоровую жизнь.