Беременная близнецами москвичка перенесла редкую внутриутробную операцию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Беременная близнецами россиянка перенесла уникальную внутриутробную операцию, рассказала NEWS.ru замглавврача Московского областного перинатального центра по медицинской части, акушер-гинеколог Людмила Седая. По ее словам, 34-летняя пациентка поступила в больницу на 16-й неделе беременности. У плодов был выявлен редкий и опасный синдром фето-фетальной трансфузии.

При данной патологии один из развивающихся плодов считается донором, а другой — получателем крови. Кровь, как правило, отходит от донора к близнецу-реципиенту. С одной стороны, это приводит к снижению объема крови у близнеца-донора, а с другой — у получателя отмечается избыток крови, это может вызвать сильную нагрузку на сердце близнеца-получателя с последующим развитием сердечной недостаточности, — отметила Седая.

Отмечается, что с таким диагнозом на ранних сроках беременности самым эффективным методом лечения является лазерная коагуляция сосудистых анастомозов, которая дает детям шанс на здоровую жизнь. Как пояснила Седая, в ходе такого вмешательства сквозь переднюю брюшную стенку в полость матки под контролем УЗИ вводится фетоскоп с лазером, который представляет собой тончайшую оптическую систему. С его помощью выполняется коагуляция, то есть пережигание мест соединения сосудов, по которым кровь перетекает от одного плода к другому.

Операция прошла успешно, в дальнейшем мы продолжим тщательно следить за течением беременности пациентки и состоянием плодов, — заключила врач.

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