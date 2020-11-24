Трамп «помиловал» пару индеек накануне Дня благодарения

https://static.news.ru/photo/1b79acd4-2e9c-11eb-8671-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kevin Dietsch - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Американский президент Дональд Трамп по давней традиции «помиловал» двух индеек накануне Дня благодарения, который в США отмечается 26 ноября.

В 2020 году главной праздничной птицей страны и её дублёром стали индейки, названные Кукурузой и Початком. Как правило, помилованным индейкам дают сочетающиеся по смыслу клички: например, в 2019 году это были Хлеб и Масло, в 2018 — Горох и Морковь.

Кукурузу и Початка вырастил фермер из Айовы Рон Кардел. После торжественной церемонии птицы будут жить в кампусе Университета Айовы.

Церемония прошла в Розовом саду Белого дома, при зачитывании президентского указа о помиловании присутствовали также первая леди США Мелания Трамп и дети президентской четы.

Впервые церемония «помилования» индеек прошла в 1863 году по инициативе президента США Авраама Линкольна. Он также учредил День благодарения в каждый четвёртый четверг ноября. Ежегодной традиция стала с 1947 года. Американцы отмечают День благодарения с 1621 года, когда в Массачусетсе первые поселенцы решили отблагодарить Бога после сбора урожая. Поселенцы пригласили индейцев, которые принесли с собой диковинную птицу, прозванную впоследствии индейкой. С тех пор она стала постоянным атрибутом праздника.

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