Всероссийский съезд Дедов Морозов отменили из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/0efc542a-2c94-11eb-82ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Всероссийский съезд Дедов Морозов и Снегурочек, который традиционно проводится в начале декабря в Ханты-Мансийске, отменён из-за пандемии коронавируса. Об этом рассказал глава департамента культуры Югры Артур Латыпов.

Он пояснил, что власти региона решили не переносить съезд в онлайн формат, поскольку это не соответствует его сути.

Ведь на нём выбираются лучшие «волшебники» страны, мероприятия должны проходить с участием детей и взрослых. Поэтому, учитывая эпидемиологическую ситуацию, было принято решение съезд отменить в этом году, — цитирует его ТАСС.

Что касается культурно-туристического проекта «Ханты-Мансийск — Новогодняя столица Сибири», который также ежегодно проходит в регионе, то его как раз планируется провести онлайн. В таком же формате пройдёт и губернаторская ёлка для детей с особенностями развития и одарённых детей. Чиновник отметил, что в настоящее время детали проведения праздника уточняются. При этом он заверил, что дети без подарков от Деда Мороза не останутся.

В 2019 году съезд Дедов Морозов и Снегурочек проходил в Югре с 6 по 9 декабря. В нём приняли участие свыше 10 команд из различных регионов. Их умение развлекать зрителей оценивали взрослое и детское жюри.

Согласно последним данным, в ХМАО за время пандемии коронавирусом заразились 32,6 тысячи человек. 204 случая заболевания выявлено за последние сутки. Жертвами инфекции стали 363 человека, выздоровели — 27,6 тысячи.

Ранее NEWS.ru писал, что главврач медцентра «Лидер медицины» Евгений Тимаков призвал не отменять новогодних гуляний из-за коронавируса и, в частности, детских праздничных мероприятий. По его словам, дети почти не болеют COVID-19, а отмена ёлок моет привести к стрессу, который негативно отражается на иммунитете.