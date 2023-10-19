Диетолог рассказала, как превратить пельмени в полезное блюдо Диетолог Круглова: овощи могут превратить пельмени в полезное блюдо

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Овощи могут превратить пельмени в полезное блюдо, заявила NEWS.ru диетолог Наталья Круглова. По ее словам, к ним можно добавить овощной салат или сварить вегетарианские щи. Такой сбалансированный прием пищи будет содержать все необходимые белки, углеводы и пищевые волокна.

В этот же прием пищи стоит добавить либо просто овощную нарезку, либо овощной салат, либо суп из овощей, вегетарианские щи, — сказала Круглова.

Она добавила, что овощей и зелени должно быть не меньше, чем пельменей. Круглова считает, что в таком случае риск получить лишние калории с таким блюдом будет намного меньше.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева заявила, что пельмени содержат полезные жиры и белок, благодаря которому они дают энергию и чувство сытости на продолжительное время. Она отметила, что белки также участвуют в строительстве и обновлении тканей организма. По мнению Королевой, полезные жиры в пельменях восполняют те молекулярные материалы, которые организм постоянно расходует.

Диетолог посоветовала готовить блюдо самостоятельно, а не покупать в магазине. Это связано с тем, что так человек точно будет знать, из чего состоят пельмени, и сможет сделать их максимально полезными. Основную массу продукта должен составлять фарш, а не тесто.