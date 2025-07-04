Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 июля 2025 в 12:01

Заморозьте клубнику так — и зимой она будет как свежая: без сахара!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

При заморозке ягод нужно соблюдать несколько простых правил, чтобы они сохранили вкус и форму. Рассказываем, как заморозить клубнику без сахара так, чтобы зимой она была как свежая.

Выбирайте плотные, слегка недозрелые ягоды без повреждений — они лучше сохранят структуру после разморозки. Тщательно промойте клубнику под проточной водой, удалите хвостики и обсушите на бумажном полотенце — лишняя влага превратится в лед и сделает ягоды кашеобразными.

Для сохранения идеальной формы замораживайте ягоды в один слой на плоской тарелке или подносе, предварительно застеленном пергаментом, и только после полного замерзания перекладывайте в контейнеры или пакеты — так они не слипнутся.

Важно использовать режим «шоковой заморозки» (–18 °C и ниже) и хранить ягоды без перепадов температуры.

Размораживайте клубнику постепенно в холодильнике — так она сохранит максимум сока, аромата и полезных веществ. Замороженная по этой технологии клубника идеально подойдет для компотов, десертов и украшения блюд, напоминая вкус лета даже в лютые морозы!

Ранее стало известно, как приготовить лимонад с клубникой и базиликом.

клубника
ягоды
рецепты
домашние заготовки
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог сравнил Трампа с героиней Фрейндлих из «Служебного романа»
Психолог оценил тренд на микропенсии среди зумеров
Более 10 дронов ВСУ сбили в двух российских регионах
Компания Маска может потерять миллиарды из-за Трампа
Зафиксированы сбои в работе двух крупных мессенджеров
В РПЦ предложили растянуть День семьи, любви и верности
Алиев рассказал о возвращении вынужденных переселенцев в Карабах
«В принципе принят»: в ЕС готовят новые антироссийские санкции
Сотни дронов-«камикадзе» и огневой мешок: новости СВО на вечер 4 июля
«Детали совсем скоро»: на Украине сообщили о разговоре Трампа и Зеленского
Появилось видео пожара в Кривом Роге после удара российской ракеты
Адская ночь в Киеве. Град из «Гераней» и «Кинжалов»: цели ВС РФ, что дальше
Пропавшего ветерана ВОВ нашли живым в кустах спустя четверо суток
Юрист раскрыл важный нюанс запрета вывесок с иностранными словами
Уехавшего на Украину адвоката объявили в розыск по уголовной статье
В Эстонии не могут принять закон о запрете РПЦ
В Федерации бокса России назвали альтернативу гей-парадам
Маленькая девочка стала причиной жесткой лобовой аварии в Твери
Российские военные впервые применили в Кривом Роге ракету «Гром-1»
Родившийся в СССР нобелевский лауреат остался без европейского паспорта
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.