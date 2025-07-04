Заморозьте клубнику так — и зимой она будет как свежая: без сахара!

Заморозьте клубнику так — и зимой она будет как свежая: без сахара!

При заморозке ягод нужно соблюдать несколько простых правил, чтобы они сохранили вкус и форму. Рассказываем, как заморозить клубнику без сахара так, чтобы зимой она была как свежая.

Выбирайте плотные, слегка недозрелые ягоды без повреждений — они лучше сохранят структуру после разморозки. Тщательно промойте клубнику под проточной водой, удалите хвостики и обсушите на бумажном полотенце — лишняя влага превратится в лед и сделает ягоды кашеобразными.

Для сохранения идеальной формы замораживайте ягоды в один слой на плоской тарелке или подносе, предварительно застеленном пергаментом, и только после полного замерзания перекладывайте в контейнеры или пакеты — так они не слипнутся.

Важно использовать режим «шоковой заморозки» (–18 °C и ниже) и хранить ягоды без перепадов температуры.

Размораживайте клубнику постепенно в холодильнике — так она сохранит максимум сока, аромата и полезных веществ. Замороженная по этой технологии клубника идеально подойдет для компотов, десертов и украшения блюд, напоминая вкус лета даже в лютые морозы!

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