Пристроила урожай помидоров и яблок! Кетчуп вкуснее магазинного в 100 раз! Сохраняй рецепт — этот кетчуп сметают моментально! Густой, бархатистый, с идеальным балансом сладости и пикантной остринки. Идеален к мясу, картошке, пасте и даже просто на хлеб намазать! После первой пробы влюбляешься навсегда.

Ингредиенты

Помидоры — 3 кг

Яблоки — 500 г (берите кислые — дают ту самую изюминку)

Лук — 250 г

Соль — 1,5 ст. л.

Сахар — 1,5 стакана

Чеснок — головка (или больше, если любите)

Яблочный уксус — 50 мл

Смесь перцев — 1 ч. л.

Паприка копченая — 1 ч. л. (секретный ингредиент!)

Приготовление

Режем помидоры, яблоки и лук кусками — в кастрюлю и на средний огонь. Варим до мягкости лука (минут 20). Блендером превращаем в гладкое пюре. Возвращаем на плиту — увариваем 40–50 минут, пока не загустеет. За 10 минут до готовности: соль, сахар, уксус, все специи и пропущенный через пресс чеснок. Пробуем — корректируем вкус. Кипящий кетчуп разливаем по стерильным банкам, закатываем. Укутываем одеялом до остывания.

Хотите пикантности? Добавьте щепотку чили или звёздочку бадьяна при варке! Этот кетчуп хранится год, но съедается за неделю — такой он вкусный!

Ранее мы делились рецептом в копилку закаток на зиму! Нужны лишь помидоры и лук, а получается шедевр.