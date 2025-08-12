Пристроила урожай помидоров и яблок! Кетчуп вкуснее магазинного в 100 раз! Сохраняй рецепт — этот кетчуп сметают моментально! Густой, бархатистый, с идеальным балансом сладости и пикантной остринки. Идеален к мясу, картошке, пасте и даже просто на хлеб намазать! После первой пробы влюбляешься навсегда.
Ингредиенты
- Помидоры — 3 кг
- Яблоки — 500 г (берите кислые — дают ту самую изюминку)
- Лук — 250 г
- Соль — 1,5 ст. л.
- Сахар — 1,5 стакана
- Чеснок — головка (или больше, если любите)
- Яблочный уксус — 50 мл
- Смесь перцев — 1 ч. л.
- Паприка копченая — 1 ч. л. (секретный ингредиент!)
Приготовление
- Режем помидоры, яблоки и лук кусками — в кастрюлю и на средний огонь. Варим до мягкости лука (минут 20).
- Блендером превращаем в гладкое пюре. Возвращаем на плиту — увариваем 40–50 минут, пока не загустеет.
- За 10 минут до готовности: соль, сахар, уксус, все специи и пропущенный через пресс чеснок. Пробуем — корректируем вкус.
- Кипящий кетчуп разливаем по стерильным банкам, закатываем. Укутываем одеялом до остывания.
Хотите пикантности? Добавьте щепотку чили или звёздочку бадьяна при варке! Этот кетчуп хранится год, но съедается за неделю — такой он вкусный!
