Правила сдачи ЕГЭ в 2023 году: нововведения, особенности, сроки Ежегодные изменения ЕГЭ касаются заданий, расписания экзаменов и даже того, когда можно узнать результаты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ЕГЭ-2023

Способ проверки знаний выпускников изменился с традиционного устного или письменного экзамена на сдачу единого почти 20 лет назад. О его преимуществах и недостатках педагоги, родители и сами учащиеся спорят до сих пор. Каждый год поднимается вопрос, отменят ли ЕГЭ. Однако вероятно, что в ближайшие годы этого не произойдет, поскольку данный способ проверки знаний имеет и ряд неоспоримых преимуществ.

Что такое ЕГЭ

На сегодняшний день эта аббревиатура знакома, пожалуй, всем жителям России, кто хоть как-то связан с системой образования или имеет среди знакомых детей школьного возраста. ЕГЭ — это единый государственный экзамен, в ходе которого ученики 11-х классов по всей стране выполняют одинаковые задания по нескольким учебным предметам. Такой подход позволяет одинаково качественно оценить знания не только учеников столичных школ, но и ребят из регионов. Одновременно балльная система оценивания работ призвана упростить для выпускников из глубинки возможность зачислиться в крупнейшие университеты России.

Сколько действует ЕГЭ

Отдельно необходимо уточнить, что результаты единого госэкзамена имеют ограниченный срок действия — пять лет с момента сдачи. Это, с одной стороны, дает достаточное выпускнику время для того, чтобы при необходимости отдохнуть от тяжелого периода обучения в выпускном классе. С другой, ограничивает время для поступления в вуз: считается, что за пять лет система образования успеет устареть и у первокурсника может появиться разрыв в знаниях. Кроме того, за такой срок абитуриент вполне может забыть значительную часть знаний, полученных в школе.

Педагоги отмечают, что в данном случае подобные правила ЕГЭ — это залог того, что на первом курсе вузов окажутся способные успешно продолжать обучение студенты.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Преподаватели перед началом единого государственного экзамена (ЕГЭ)

В какие сроки и где проходит ЕГЭ

За исключением мелких поправок, ЕГЭ-2023 состоится по той же схеме, что и в предыдущие годы. Расписание ЕГЭ 2023 года было утверждено на федеральном уровне:

Сдача ЕГЭ досрочно прошла с 20.03.2023 по 19.04.2023.

Основной период для сдачи единого госэкзамена в России установлен с 26.05.2023 по 01.07.2023.

Дополнительно подтвердить свой уровень школьных знаний можно будет с 06.09.2023 по 19.09.2023.

Здесь необходимо пояснить, что досрочно пройти испытания ЕГЭ могут те, кто выпустился в предыдущие годы, и ученики, находящиеся на длительном лечении. Кроме этого, досрочно пройти ЕГЭ имеют право ребята, которые уже решили для себя, сколько предметов нужно сдавать на ЕГЭ им дополнительно, и хотят уменьшить единовременную нагрузку в основной период.

В основные даты аттестацию проходят все ученики. Дополнительной возможностью могут воспользоваться только те дети, кто болел во время основного периода или получил низкие баллы не более чем по двум экзаменам.

При этом в рамках обозначенных периодов будут выделены дни, когда состоится экзаменация по тому или иному предмету. Например, в рамках основного времени сдачи ЕГЭ-2023 аттестация по русскому языку состоится в России 29.05.2023, а математику выпускники будут писать 01.06.2023.

Место, где пройдет ЕГЭ, будет прописано в уведомлении об экзаменах, которое каждый выпускник получит незадолго до даты их проведения. Школьник по-прежнему в обязательном порядке должен проходить ЕГЭ в другой школе, а на экзамене не имеет права присутствовать учитель из его образовательного учреждения.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Преподаватель проводит инструктаж перед началом единого государственного экзамена (ЕГЭ)

Нововведения на ЕГЭ в 2023 году

Итак, в рамках ЕГЭ одиннадцатиклассники в обязательном порядке подтверждают свои знания по:

русскому языку

математике базового уровня

математике профильного уровня

Помимо этого, каждый выпускник самостоятельно принимает решение, сколько предметов нужно сдавать на ЕГЭ в качестве дополнительных. Обязательно нужно выбрать два или, по желанию, больше из следующего списка:

информатика и ИКТ

иностранный язык

обществознание

литература

география

биология

история

физика

химия

Выбор дополнительных дисциплин связан со специальностью, на которую собирается поступать будущий абитуриент.

Не следует забывать, что ЕГЭ — это способ актуальной оценки знаний учащихся, а потому ежегодно в правила вносятся изменения, призванные не столько усложнить, сколько упорядочить и сделать более понятной и логичной систему оценки знаний.

В этом году в ряд экзаменационных заданий также были внесены некоторые изменения. Так, например, для русского языка будет применена немного другая система оценки: сумма предварительных баллов уменьшится до 54. По математике будет предусмотрена новая система группировки заданий для упрощения их выполнения. Среди заданий по физике появятся задачи на статику. В экзамене по химии будет изменен порядок заданий. Для биологии увеличится до 29 количество заданий в первом блоке. Во второй части появятся новые вопросы для выяснения уровня способностей ученика к аналитике.

В ЕГЭ по истории станет на два задания больше, также увеличится и время на написание работы. Максимальный предварительный балл будет повышен до 42. По литературе увеличился список книг, которые необходимо прочесть к аттестации. В экзамене по географии значительных изменений не появилось.

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Сколько предметов нужно сдавать на ЕГЭ

Когда можно узнать результаты ЕГЭ

Результаты ЕГЭ — событие куда более волнительное, чем сама аттестация. При этом даты публикации результатов также известны заранее, как и время проведения аттестации.

Так, первичные итоги экзамена по русскому языку и математике базового уровня станут известны 04.06.2023. Окончательные — 16.06.2023. Профильный уровень математики предварительно будет оценен 05.06.2023, итоговые результаты появятся 19.06.2023. Подробнее с графиком обработки экзаменационных работ можно ознакомиться в письме Рособрнадзора № 10-155 от 13 апреля 2023 года.

Узнать результаты можно на официальном портале ЕГЭ. Для этого потребуется выбрать регион, ввести данные паспорта и 12-значный код регистрации участника экзамена. Они также будут доступны на сайте «Госуслуги», если у ученика есть подтвержденная учетная запись. Можно ознакомиться с результатами и в школе. Выпускнику для этого требуется только паспорт. Если за данными обратились его родители, то им также необходимо будет предъявить паспорта с записью о ребенке или его свидетельство о рождении. В случае если ученик на момент получения результатов экзамена является совершеннолетним, родителям потребуется доверенность.

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Узнать результаты ЕГЭ

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