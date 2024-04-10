Материнский капитал в 2024 году: кому он положен и сколько платят

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Материнский капитал

Материнский капитал — одна из мер господдержки семей, в которых недавно случилось пополнение. Родители имеют право на безвозмездную финансовую помощь. Правда, потратить полученные деньги разрешается лишь на строго регламентированные цели. Делимся самой важной информацией о материнском капитале в 2024 году: от величины выплат до особенностей оформления.

Что такое материнский капитал

Согласно формулировке федерального закона, маткапитал — это один из способов обеспечения «достойной жизни» семьям с детьми. Текущая программа актуальна до конца 2026 года. Однако с большой вероятностью ее продлят до 2030 года.

На что можно потратить материнский капитал

Материнский капитал на детей выплачивается на предписанные цели. Они регламентированы законом. Это:

оснащение жилища, улучшение условий проживания;

образование: от детсада до вузов, а также секции и кружки;

товары и услуги (включая курсы по адаптации), необходимые детям с инвалидностью;

ипотека (первый взнос, проценты, погашение);

материнские пенсионные накопления.

Выплаты можно использовать либо сразу после рождения малыша, либо спустя три года. Рассмотрим вероятный пример. В семье уже есть один ребенок, который ходит в школу. При рождении второго ребенка средства пойдут на ясли или детский сад для младшего (если родители сразу получили средства). Если же капитал получен, когда младшему уже исполнилось три года, разрешается оплатить образование старшего: от кружков до техникума или вуза.

В некоторых случаях выплаты из материнского капитала начисляются ежемесячно. Оформить подобную услугу могут малообеспеченные семьи, в которых живет ребенок младше трех лет. Выплаты начисляются 12 месяцев подряд. Их размер определяется соотношением дохода семьи на человека и прожиточного минимума в данном регионе. При этом родители должны доказать, что:

у них не имеется «лишнее» необязательное имущество (вроде двух и более жилых помещений, двух автомобилей и так далее);

доход отсутствует по уважительной причине (от беременности или ухода за больным родственником до статуса безработного).

Оставшиеся средства уходят на любую из установленных государством целей. Например, можно оформить квартиру в ипотеку. Материнский капитал послужит первоначальным взносом.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Материнский капитал в 2024 году

Кому положен материнский капитал

Теперь разберемся, кому полагается материнский капитал на ребенка в 2024 году. Для всех приведенных ниже примеров действует одно и то же условие: ребенок — родной или усыновленный — должен иметь российское гражданство. Когда это требование соблюдено, господдержку получает:

женщина, впервые ставшая матерью после 01.01.2020;

женщина, ставшая матерью во второй и последующий разы после 01.01.2007.

Иногда государство делает исключение и позволяет получить финансовую поддержку при любом гражданстве. Средства полагаются детям младше 18 лет или студентам-очникам младше 23 лет, если их родители скончались или лишены родительских прав. Отец без гражданства РФ тоже претендует на финпомощь, если мать:

скончалась;

лишена родительских прав;

отказалась от ребенка при рождении;

не имеет гражданства РФ (отец становится единственным усыновителем).

Может ли отец получить материнский капитал

Скажем еще пару слов о том, можно ли оформить материнский капитал отцу. Мужчина, ставший отцом (приемным в том числе), получит финансовую помощь, если имеет гражданство РФ и воспитывает:

двух и более детей, рожденных/усыновленных после 01.01.2007;

одного ребенка, рожденного/усыновленного после 01.01.2020.

Эти условия актуальны, если мужчина усыновляет ребенка в одиночку или же если мать скончалась/не имеет российского гражданства.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Материнский капитал: кому положен

Размер материнского капитала: сколько выплачивают в 2024 году

Особый интерес вызывает величина материнского капитала. Сколько денег отводится семьям, в которых случилось пополнение? Сумма варьируется в зависимости от возраста ребенка и от количества детей. Ее величина начинается от 630 380,78 и доходит до 833 024,74 рубля. Рассмотрим все примеры по отдельности.

Материнский капитал на первого ребенка

Материнский капитал на первого ребенка равняется 630 380.78 рубля. Его выплачивают, если малыш появился после 01.01.2020.

Материнский капитал на второго ребенка

Материнский капитал на второго ребенка равен:

630 380,78 рубля, если оба ребенка рождены/усыновлены до 2020 года;

833 024,74 рубля, если первый ребенок рожден/усыновлен до 2020 года, а второй — в 2020 году или позже;

630 380,78 рубля на первого ребенка (рожден/усыновлен от 1 января 2020 года) и 202 643,96 рублей на второго ребенка (рожден/усыновлен в 2020 году или позднее).

Фото: Shutterstock/FOTODOM Материнский капитал: сколько платят

Материнский капитал на третьего ребенка

Родителям трех детей тоже начисляется материнский капитал. Старшие дети должны быть рождены/усыновлены до 2007 года, младший — в 2020 году или позже. Тогда величина выплаты составляет 833 024,74 рубля. Деньги отводятся на нужды третьего ребенка.

Во всех описанных случаях речь идет про федеральную господдержку. Но существуют и так называемый региональный маткапитал. Условия и размер выплат варьируются регионально. К примеру, в Подмосковье начисляют дополнительные 100 тысяч рублей за второго ребенка или последующих детей.

Как рассчитать материнский капитал: онлайн-калькулятор

Рассчитать величину материнского капитала в 2024 году удастся самостоятельно. Достаточно воспользоваться онлайн-калькуляторами. Чтобы узнать объем господдержки, нужно заполнить небольшую анкету, включающую вопросы о количестве детей и так далее.

Как оформить материнский капитал

Гарантию на господдержку дает сертификат на маткапитал. Чаще всего он оформляется без участия родителя. Документ приходит в ЛК матери (в исключительных случаях — отца) на портале «Госуслуги» в течение трех недель после рождения ребенка.

Родителям второго и последующих детей переоформлять сертификат не нужно. Перерасчет маткапитала производится автоматически. В противном случае необходимо обратиться в Социальный фонд.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Размер материнского капитала

Можно ли оформить материнский капитал через «Госуслуги»

Иногда сертификат так и не приходит на почту. Тогда оформить его можно самостоятельно в Социальном фонде или через «Госуслуги». Чтобы оформить документ удаленно, достаточно авторизоваться на «Госуслугах», открыть раздел «Поиск», набрать «Материнский капитал» и выбрать соответствующий из предложенных вариантов.

Мы привели самые важные факты о маткапитале, актуальные в 2024 году. При возникновении любых вопросов можно обратиться к специалистам, например, к представителям Социального фонда России.

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