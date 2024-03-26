Что изменится для водителей с 1 апреля 2024 года

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Что изменится для водителей с 1 апреля 2024 года

1 апреля 2024 года в силу вступают многочисленные поправки для водителей. Они распространяются на сроки и правила прохождения экзамена в ГИБДД, а также на требования к получению, замене и продлению прав. Рассказываем, что ждет россиян в середине весны.

Замена прав — главное изменение для водителей с 1 апреля 2024 года

Важное изменение для водителей с 1 апреля 2024 года касается массовой замены прав. Оно сформулировано в Федеральном законе № 313-ФЗ. Две категории водителей должны обновить удостоверение (ВУ). Закон касается:

граждан РФ, использующих иностранное ВУ;

иностранных граждан с зарубежным ВУ, получивших вид на жительство или гражданство России.

Граждане РФ должны пересдать экзамен и получить новые права в течение года с даты въезда в Россию. Иностранные граждане должны заменить национальное ВУ на российское в течение года после получения гражданства РФ/вида на жительство. К примеру, если россиянин с иностранными правами вернулся на родину 14 июня 2024, он должен получить российское ВУ до 14 июня 2025 года. В противном случае его ждет штраф в размере 5–15 тысяч рублей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Изменения для водителей в 2024 году

Исключением являются граждане Республики Беларусь. Они по-прежнему могут управлять транспортом, используя белорусские права. Туристам тоже разрешено ездить по России с правами, полученными за рубежом.

Чтобы заменить ВУ, придется пересдать теорию. Выучить билеты предстоит водителям, управляющим транспортом категорий М, А, В, А1, В1. Медзаключение об отсутствии противопоказаний к вождению тоже понадобится.

Иначе обстоят дела с водителями категорий С, D, CE, DE и их подкатегорий. Им предстоит сдать и теорию, и «город». Справку по форме 003-В/у тоже нужно будет приложить.

А вот сотрудники консульств, дипломатических представительств, аккредитованных МИД международных организаций, а также их семьи могут заменить права даже без теории. Достаточно предъявить справку о прохождении медосмотра.

Отметим, что иностранные ВУ при замене прав не изымаются. Они остаются в распоряжении водителя. Но использовать их на территории РФ уже не выйдет.

Изменения в порядке получения прав категории D

В силу вступают новые правила для водителей, намеренных управлять автобусами. Теперь для получения прав категории D им потребуется годовой водительский стаж на категории B, B1, C или C1.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС Новые правила для водителей в 2024 году

Новые сроки и правила допуска к экзамену в ГИБДД

Идем дальше. Что изменится для водителей с 1 апреля 2024 года в порядке прохождения экзамена? Теперь получение ВУ может потребовать больше времени. Если водитель трижды не сдал экзамен в ГИБДД, то в четвертый раз он попытает удачу только спустя 6 месяцев и не позднее, чем через 9 месяцев. Это касается и пятой, и всех последующих попыток.

Условия недопуска к получению ВУ тоже изменились. Пройти экзамен в ГИБДД не смогут:

лишенные прав за вождение в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения;

лишенные прав и отказавшиеся проходить освидетельствование на состояние опьянения;

пойманные в состоянии опьянения при отсутствии прав или с просроченными правами;

не отдавшие права вопреки требованию суда;

лишенные права заниматься деятельностью, предполагающей управление ТС.

Нарушители без прав будут допущены к прохождению экзамена не ранее чем через год после исполнения наказания.

А еще пройти экзамен не удастся с просроченными документами и справками. Водитель обязан предъявить действующие паспорт и свидетельство 003-В/у.

Фото: Александр Сухов/РИА Новости Автовладелец получает водительские права в подразделении ГИБДД (МРЭО)

Новые правила для водителей, сдающих экзамен в ГИБДД

Среди изменений для водителей в апреле 2024 года — нововведения, касающиеся «города», практической части экзамена в ГИБДД. Инструкторы снова могут сидеть на дублирующих педалях. Но в транспорте должна вестись аудио/видеозапись, фиксирующая их использование. Педали должны подавать звуковой/световой сигнал.

Мотоциклистам не придется демонстрировать парковку задним ходом. Вместо этого им предстоит проехать по так называемой колейной доске. Это упражнение уже входило в состав практического экзамена до 2016 года. Оно предполагает преодоление колеи:

без выезда за контрольные линии;

без касания асфальта ногой;

с остановкой у линии «Стоп» и включением нейтральной передачи.

Еще у мотоциклистов появилось больше простора для разворота в ограниченном пространстве. Теперь выполнить маневр нужно на участке не 5, а 7 метров.

Водители легковушек тоже освобождены от одного упражнения, а именно от «Горки». Теперь начинать движение и останавливаться на спуске не придется. А выполнить обгон и опережение нужно будет только по требованию инструктора и при возникновении соответствующей ситуации на дороге.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Сдача практического экзамена на право управления автотранспортом категории «B»

Изменения в оценке экзамена для получения ВУ

С апреля изменена сумма штрафных баллов при сдаче экзамена в ГИБДД. Ранее экзамен считался проваленным, если водитель набрал 5 штрафных. Теперь он может набрать до 7 штрафных. Но с некоторыми оговорками.

Напомним, что экзаменационные нарушения делятся на 3 категории: легкие (1 балл), средние (3 балла) и тяжелые (5 баллов).

С 1 апреля экзамен считается сданным, если водитель:

не допустил ни одного 5-балльного нарушения;

суммарно собрал не более 6 баллов за 1- и 3-балльные нарушения.

Следовательно, экзамен не сдан, если водитель:

допустил одно и более 5-балльное нарушение;

собрал более 7 и более баллов за небольшие и средние нарушения.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Люди сдают теоретические экзамены по правилам дорожного движения в отделении ГИБДД в Москве

Изменения в порядке получения прав для призывников

Новые правила для водителей распространяются на призывников. Теперь получить ВУ категории СЕ (средние грузовики весом 3,5–7,5 тысячи килограммов с легким прицепом 750 килограммов) можно с 17 лет. Но только при наличии направления от военкомата. Призывники смогут управлять только принадлежащим ВС транспортом и только во время прохождения службы. Зато после этого они автоматически получат права категории С.

Еще одно изменение касается граждан, уклоняющихся от службы. По требованию военкоматов «уклонистов» не допустят к экзамену для получения ВУ. Они также не смогут продлить имеющиеся права, пока военкомат не отменит санкции.

Изменения в перечне документов для получения ВУ

Еще одно изменение для водителей с 1 апреля 2024 года касается списка документов, нужных для получения прав. Свидетельства о прохождении обучения в серой автошколе теперь недействительны. К серым школам относятся заведения, не получившие лицензию ГИБДД. Это школы, в которых отсутствуют классы для теоретических занятий, площадка для практики и необходимое оборудование.

Список документов, нужных для получения прав, пополнился СНИЛС. А водители с иностранным удостоверением личности должны предъявить нотариально заверенный перевод паспорта.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Автопродление прав и другие изменения для водителей в 2024 году

Среди важных изменений для водителей в 2024 году — автопродление прав. Российские ВУ действительны в течение десяти лет. Но права, истекающие в 2024–2025 годах, будут автоматически продлены еще на 3 года. При этом от водителей не потребуется никаких дополнительных действий.

И еще несколько важных новостей. В текущем году появилась возможность приобрести краткосрочный (от 1 до 3 месяцев) полис ОСАГО. В апреле Минпромторг опубликует новый список элитных легковушек стоимостью от 10 миллионов рублей. Они будут обложены повышенным транспортным налогом. Ставки утилизационного сбора не изменятся, но ввозить автомобили по серой схеме уже не получится.

Мы выяснили, что изменится для водителей с 1 апреля 2024 года. Все нововведения и корректировки приняты с целью сократить количество ДТП и обеспечить безопасность как водителей и пассажиров, так и пешеходов.

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