«Выкачивают деньги»: адвокат раскритиковал новый закон для автомобилистов Адвокат Ольшанский: закон о переэкзаменовке водителей может привести к поборам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Закон о переэкзаменовке водителей, приехавших из других стран, в том числе из СНГ, может привести к дополнительным поборам, считает адвокат Леонид Ольшанский. Комментируя ситуацию «Радио 1», юрист подчеркнул, что из автомобилистов просто «выкачивают деньги». По его словам, изменения могут также коснуться тех, кто получил права впервые.

Водителей превратили в дойную корову, суды завалены жалобами автомобилистов. <...> Президент России Владимир Путин несколько лет назад сказал о том, что мы должны каждый документ анализировать на предмет взяткоемкости и коррупционности. К словам президента нужно прислушиваться тем, кто плодит репрессии и выкачивает деньги с автомобилистов, — уточнил адвокат.

Юрист также обратил внимание, что растут цены в сфере ОСАГО и увеличивается число платных парковок. Кроме того, с водителей берут большие штрафы за просрочку оплаты парковок. Так, в течение 20 дней, по российскому законодательству, можно оплатить половину штрафа, но в регионах таких льгот не предусмотрено. Ольшанский добавил, что вскоре могут появиться и другие нормы.

Ранее сообщалось, что в 2024 году тысячи водителей в России должны будут заново сдавать теоретический экзамен и менять права. Водителям грузовых автомобилей также придется учиться в автошколе. Водители с ВНЖ или гражданством России, которые ездят с иностранными правами, должны будут получить российские водительские удостоверения.