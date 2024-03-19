С 1 апреля начнется массовая замена прав: кому придется пересдавать экзамен

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудник ДПС ГИБДД во время дежурства

В 2024 году тысячи водителей в России должны будут заново сдавать теоретический экзамен и менять права. А водителей грузовых автомобилей заставят еще и учиться в автошколе. Кого коснется замена прав, сохранится ли стаж, нужно ли будет получать медсправку и какие штрафы возможны с 1 апреля 2025 года — в материале NEWS.ru.

Кому надо обменивать ВУ и почему

10 июня 2023 года в России приняли закон № 313-ФЗ «О внесении изменений в статьи 25 и 26 закона „О безопасности дорожного движения“». Согласно этому документу, водители с ВНЖ или гражданством России, которые ездят с иностранными правами, должны будут получить российские водительские удостоверения.

Новые поправки вступают в силу 1 апреля 2024 года, а на замену прав дается один год. То есть если у вас есть иностранные права, то их надо будет заменить до 1 апреля 2025 года. Если же права будут получены, например, 24 июня 2024 года, то заменить их придется до 24 июня 2025 года.

Однако в новом законе есть исключения. Главное из них — гражданам Республики Беларусь менять права не нужно. Они и после 1 апреля 2025 года смогут ездить по России с белорусскими ВУ.

Кроме того, льготы сделаны для сотрудников диппредставительств и консульств (а также членов их семей), работников международных организаций, аккредитованных при МВД России (и членов их семей). Им права будут обменивать автоматически без сдачи экзаменов.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Оформление водительского удостоверения в отделении ГИБДД в Москве

Придется ли менять права иностранным туристам

Иностранным гражданам, которые приезжают в России как туристы, менять права не придется — они смогут ездить по своим национальным водительским удостоверениям.

Заберут ли иностранные права при выдаче российского

Речь идет не обмене старых прав, а о получении нового документа. То есть в итоге у водителя будет два действующих водительских удостоверения — иностранное и российское. С первым можно будет ездить на родине, а со вторым — в России (а в третьих странах будут признаваться как те, так и другие).

Какие экзамены придется сдавать для получения российских прав

Новый закон не предусматривает автоматического получения российских прав — в ГИБДД придется сдавать один экзамен. Речь идет о «теории», на которой водитель должен доказать, что он знает все особенности российского законодательства («практику» при получении прав категории В пересдавать не нужно).

Вопросы на пересдаче будут стандартными, поэтому можно готовиться к экзаменам самостоятельно, используя обычные билеты.

Однако самостоятельная подготовка возможна лишь в случае получения прав категорий М, А, А1, В или В1 («мотоциклетные» и «легковые» права).

А вот если речь идет о «грузовых» или «автобусных» категориях (C, D, CE, DE, C1, D1, C1E, D1E), то здесь самостоятельной подготовкой не обойтись. Закон требует, чтобы водители грузовиков и автобусов заново учились в автошколе. Мало того, такие водители должны будут сдавать не только теоретический экзамен, но и практический.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Посетительница получает водительские права в многофункциональном центре

При получении российских прав нужно будет заплатить госпошлину 2 тыс. руб. Если нужно обучаться в автошколе, то траты будут более серьезными — в среднем курс на права категорий С и D стоит 20–50 тыс. руб.

Нужно ли получать медицинскую справку при пересдаче экзамена

Перед тем как пойти в ГИБДД на экзамен, придется не только выучить все билеты, но и пройти медицинскую комиссию. Водителям легковых машин нужно будет пройти четырех врачей: офтальмолога, психиатра, психиатра-нарколога и терапевта или врача общей практики.

При получении «грузовых» или «автобусных» прав к списку добавится еще невролог. Нужно помнить, что водительская медсправка действует один год.

Сохраняется ли стаж водителя после замены прав

При получении российского удостоверения будет учитываться стаж вождения, который был в иностранных правах, — это важно, например, при расчете стоимости полиса ОСАГО. Поэтому водителям важно будет проследить, чтобы в ГИБДД сделали соответствующую отметку в российских правах.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Полис ОСАГО

Какие штрафы вводятся после 1 апреля 2025 года

До 1 апреля 2025 года водителям, которые имеют российский ВНЖ или являются гражданами страны, можно будет ездить по иностранным правам. Однако с 1 апреля 2025 года ГИБДД начнет штрафовать нарушителей (исключение для жителей Республики Беларусь — им менять права не потребуется).

Причем в ГИБДД будут считать, что такие водители вовсе не имеют прав, и станут наказывать их по ч. 1 ст. 12.7 КоАП (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления). Она предусматривает штраф 5–15 тыс. руб. (но в течение 20 дней с момента вынесения постановления можно оплатить его с 50-процентной скидкой, и тогда потери будут 2,5–7 тыс. руб.).

Нужно ли в 2024 году менять права тем, у кого уже есть российские

Российские права выдаются сроком на 10 лет. Однако в конце 2023 года в МВД России сообщили о решении продлить на три года срок действия прав, которые истекают в 2024 и 2025 годах (постановление правительства Российской Федерации от 23 декабря 2023 г. № 2269).

«Это нововведение коснется как водителей, управляющих транспортными средствами в личных целях, так и тех, кто управляет транспортными средствами при осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности, — подчеркнула официальный представитель МВД России Ирина Волк. — Теперь в течение трех лет необходимости в замене „просроченных“ водительских удостоверений у них не будет, они продлятся автоматически».

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