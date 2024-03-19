В 2024 году тысячи водителей в России должны будут заново сдавать теоретический экзамен и менять права. А водителей грузовых автомобилей заставят еще и учиться в автошколе. Кого коснется замена прав, сохранится ли стаж, нужно ли будет получать медсправку и какие штрафы возможны с 1 апреля 2025 года — в материале NEWS.ru.
Кому надо обменивать ВУ и почему
10 июня 2023 года в России приняли закон № 313-ФЗ «О внесении изменений в статьи 25 и 26 закона „О безопасности дорожного движения“». Согласно этому документу, водители с ВНЖ или гражданством России, которые ездят с иностранными правами, должны будут получить российские водительские удостоверения.
Новые поправки вступают в силу 1 апреля 2024 года, а на замену прав дается один год. То есть если у вас есть иностранные права, то их надо будет заменить до 1 апреля 2025 года. Если же права будут получены, например, 24 июня 2024 года, то заменить их придется до 24 июня 2025 года.
Однако в новом законе есть исключения. Главное из них — гражданам Республики Беларусь менять права не нужно. Они и после 1 апреля 2025 года смогут ездить по России с белорусскими ВУ.
Кроме того, льготы сделаны для сотрудников диппредставительств и консульств (а также членов их семей), работников международных организаций, аккредитованных при МВД России (и членов их семей). Им права будут обменивать автоматически без сдачи экзаменов.
Придется ли менять права иностранным туристам
Иностранным гражданам, которые приезжают в России как туристы, менять права не придется — они смогут ездить по своим национальным водительским удостоверениям.
Заберут ли иностранные права при выдаче российского
Речь идет не обмене старых прав, а о получении нового документа. То есть в итоге у водителя будет два действующих водительских удостоверения — иностранное и российское. С первым можно будет ездить на родине, а со вторым — в России (а в третьих странах будут признаваться как те, так и другие).
Какие экзамены придется сдавать для получения российских прав
Новый закон не предусматривает автоматического получения российских прав — в ГИБДД придется сдавать один экзамен. Речь идет о «теории», на которой водитель должен доказать, что он знает все особенности российского законодательства («практику» при получении прав категории В пересдавать не нужно).
Вопросы на пересдаче будут стандартными, поэтому можно готовиться к экзаменам самостоятельно, используя обычные билеты.
Однако самостоятельная подготовка возможна лишь в случае получения прав категорий М, А, А1, В или В1 («мотоциклетные» и «легковые» права).
А вот если речь идет о «грузовых» или «автобусных» категориях (C, D, CE, DE, C1, D1, C1E, D1E), то здесь самостоятельной подготовкой не обойтись. Закон требует, чтобы водители грузовиков и автобусов заново учились в автошколе. Мало того, такие водители должны будут сдавать не только теоретический экзамен, но и практический.
При получении российских прав нужно будет заплатить госпошлину 2 тыс. руб. Если нужно обучаться в автошколе, то траты будут более серьезными — в среднем курс на права категорий С и D стоит 20–50 тыс. руб.
Нужно ли получать медицинскую справку при пересдаче экзамена
Перед тем как пойти в ГИБДД на экзамен, придется не только выучить все билеты, но и пройти медицинскую комиссию. Водителям легковых машин нужно будет пройти четырех врачей: офтальмолога, психиатра, психиатра-нарколога и терапевта или врача общей практики.
При получении «грузовых» или «автобусных» прав к списку добавится еще невролог. Нужно помнить, что водительская медсправка действует один год.
Сохраняется ли стаж водителя после замены прав
При получении российского удостоверения будет учитываться стаж вождения, который был в иностранных правах, — это важно, например, при расчете стоимости полиса ОСАГО. Поэтому водителям важно будет проследить, чтобы в ГИБДД сделали соответствующую отметку в российских правах.
Какие штрафы вводятся после 1 апреля 2025 года
До 1 апреля 2025 года водителям, которые имеют российский ВНЖ или являются гражданами страны, можно будет ездить по иностранным правам. Однако с 1 апреля 2025 года ГИБДД начнет штрафовать нарушителей (исключение для жителей Республики Беларусь — им менять права не потребуется).
Причем в ГИБДД будут считать, что такие водители вовсе не имеют прав, и станут наказывать их по ч. 1 ст. 12.7 КоАП (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления). Она предусматривает штраф 5–15 тыс. руб. (но в течение 20 дней с момента вынесения постановления можно оплатить его с 50-процентной скидкой, и тогда потери будут 2,5–7 тыс. руб.).
Нужно ли в 2024 году менять права тем, у кого уже есть российские
Российские права выдаются сроком на 10 лет. Однако в конце 2023 года в МВД России сообщили о решении продлить на три года срок действия прав, которые истекают в 2024 и 2025 годах (постановление правительства Российской Федерации от 23 декабря 2023 г. № 2269).
«Это нововведение коснется как водителей, управляющих транспортными средствами в личных целях, так и тех, кто управляет транспортными средствами при осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности, — подчеркнула официальный представитель МВД России Ирина Волк. — Теперь в течение трех лет необходимости в замене „просроченных“ водительских удостоверений у них не будет, они продлятся автоматически».
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