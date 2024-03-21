Моргенштерн не смог обжаловать штраф на 40 тысяч рублей Мосгорсуд оставил в силе штраф Моргенштерну за отсутствие маркировки иноагента

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Алишер Моргенштерн

Московский городской суд рассмотрел жалобу росссийского рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на решение оштрафовать его на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иностранного агента, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы. Постановление Савеловского районного суда оставили без изменений.

Московский городской суд рассмотрел жалобу на постановление Савеловского районного суда города Москвы по делу об административном правонарушении в отношении российского рэп-исполнителя Моргенштерна Алишера Тагирововича.

Районный суд назначил административный штраф в размере 40 тыс. рублей. Постановление Савеловского районного суда оставлено без изменения, жалоба заявителя без удовлетворения, — сказано в сообщении.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина ранее заявила, что у Моргенштерна нет препятствий для возвращения в Россию. По ее мнению, скорее всего, не приезжать в РФ — это личный выбор рэпера. Как пояснила Мизулина, для иностранных агентов не существует ограничений на въезд в страну.

Звездный адвокат Сергей Жорин в свою очередь считает, что Моргенштерн не приезжает в Россию, поскольку опасается, что в его отношении могут быть не совсем законные действия. По словам юриста, имеет значение негативное отношение к рэперу со стороны общественников. Как подчеркнул Жорин, большое число людей писали заявления, что в песнях Моргенштерна пропагандируются наркотики.