Водителям раскрыли алгоритм действий после аварии МЧС: после аварии необходимо остановиться и включить аварийную сигнализацию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сразу же после аварии водителю следует остановиться и включить в автомобиле аварийную сигнализацию, посоветовали в МЧС Мурманской области. В ведомстве подчеркнули, что так другие водители смогут понять, что произошло ДТП. Это поможет избежать возможных столкновений на дороге, пишет «МК в Мурманске».

Как уточнили в МЧС, после включения сигнализации машину следует покинуть: транспортное средство может загореться. Далее рекомендуется установить аварийный знак на расстоянии не менее 15 метров от места аварии, если ДТП произошло в населенном пункте, и не менее 30 м, если инцидент случился за городом. Знак должен быть виден с обеих сторон.

После необходимо связаться с экстренными службами и рассказать о произошедшем. Если при ДТП кто-то пострадал, нужно оказать первую помощь и вызвать врачей. Специалисты подчеркивают, что после происшествия крайне важно сохранять спокойствие. Правильное поведение поможет спасти людям жизнь, подытожили в министерстве.

Автоюрист Дмитрий Славнов ранее рассказал, что при повреждении автомобиля из-за дорожной ямы следует вызвать бригаду дорожно-патрульной службы. По его словам, перед этим водителю необходимо самостоятельно оценить степень повреждения транспортного средства и размер выбоины.