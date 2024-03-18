Юрист дал совет, что делать при повреждении автомобиля из-за ямы Юрист Славнов посоветовал вызывать дорожников при повреждении авто из-за ямы

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При повреждении автомобиля из-за дорожной ямы следует вызвать бригаду дорожно-патрульной службы, посоветовал автоюрист Дмитрий Славнов. В разговоре с «ФедералПресс» эксперт подчеркнул, что перед этим водителю необходимо самостоятельно оценить степень повреждения транспортного средства и размер выбоины. Прибывшие на место инспекторы должны провести замер ямы и определить степень соответствия ГОСТу.

Инспектор фиксирует все детали и подробности, осуществляет замер ямы и определяет степени соответствия конкретному ГОСТу. Если параметры ямы превышают допустимые значения, то взыскание средств проводится с баланса компании, ответственной за этот участок дороги, — пояснил юрист.

Для оценки повреждения автомобиля водителю следует обратиться за проведением независимой экспертизы. Далее Славнов порекомендовал отправляться за выплатой в ответственную организацию со всеми документами на руках.

Автоэксперт Петр Шкуматов ранее заявил, что необходимо ввести ОСАГО для автодорожников, чтобы мотивировать их добросовестно следить за состоянием объектов. По его словам, существующая система штрафов неэффективна, так как просто забирает ресурсы, необходимые для содержания дорог.