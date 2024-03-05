В ДТП под Челябинском погибли двое детей В ДТП под Челябинском погибли четыре человека, в том числе двое детей

Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

В результате аварии, произошедшей на территории Катав-Ивановского района, погибли четыре человека, сообщило МВД по Челябинской области в официальном Telegram-канале. В пресс-службе ведомства уточнили, что, по предварительным данным, водитель Hyundai Santa Fe не убедился в безопасности обгона и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21102».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «ВАЗ-21102», пассажиры женщина 1985 года рождения, девочка 2016 года рождения и мальчик 2024 года рождения (два месяца) скончались на месте происшествия, еще один несовершеннолетний пассажир автомобиля «ВАЗ» мальчик 2018 года рождения, водитель автомобиля Hyundai Santa Fe, а также пассажир автомобиля Hyundai Santa Fe 2007 года рождения, получили телесные повреждения и были госпитализированы в медицинское учреждение, — говорится в заявлении челябинского управления МВД.

На место происшествия выехал заместитель начальника Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области полковник полиции Николай Косарев. Началась проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.

Накануне стало известно, что в аварии с участием двух большегрузов на автотрассе в Челябинской области погиб один человек.