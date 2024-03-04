Названо число жертв огненного ДТП с двумя грузовиками под Челябинском Один человек погиб при столкновении двух грузовиков в Челябинской области

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Авария с участием двух большегрузов произошла на автотрассе в Челябинской области, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД в своем Telegram-канале. Вследствие удара оба автомобиля загорелись, один человек погиб.

Произошло ДТП с участием двух грузовых транспортных средств, после чего произошло возгорание. По предварительным данным, один водитель скончался на месте происшествия, — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, инцидент произошел 4 марта на 1667-м километре автомобильной дороги Москва — Челябинск. На месте происшествия работают два экипажа ДПС, они оказывают помощь сотрудникам МЧС в ликвидации последствий возгорания. Временно организован путь объезда участка аварии через Первуху и Юрюзань для легкового транспорта.

Ранее в Сочи произошло массовое ДТП с участием пассажирского автобуса и КамАЗа Росгвардии. В результате аварии пострадали два человека, одного из которых зажало в машине. Столкновение случилось на Новом Краснополянском шоссе в Адлерском районе.

До этого на юго-востоке Москвы произошла смертельная авария с участием трех автомобилей. В результате ДТП погибла 25-летняя пассажирка такси. По предварительной информации, виновником аварии стал водитель Mercedes, который допустил столкновение с машинами и перевернулся.