Власти Подмосковья объяснили порядок возвращения машин с парковки «Крокуса» Минсоцразвития: владельцы автомобилей у «Крокуса» должны иметь документы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудник полиции у концертного зала «Крокус Сити Холл»

Владельцы автомобилей, припаркованных у концертного зала «Крокус Сити Холл», смогут вернуть их при наличии документов, сообщили в Министерстве социального развития Московской области. По данным ведомства, водительское удостоверение, паспорт и документы на машину (СТС) необходимо предъявить сотрудникам ГИБДД. Они находятся с левой стороны от главного входа в здание.

Если документы остались в авто, можно предъявить фото документов и в сопровождении сотрудника ГИБДД пройти за авто на стоянку. Инспекторы располагаются в автобусе ГИБДД с левой стороны от главного входа в «Крокус Сити Холл». Как пройти — можно узнать у любого сотрудника ДПС, — рассказали в министерстве.

Представители ведомства подчеркнули, что сотрудники полиции не будут пропускать на территорию «Крокуса» автомобили и такси. Выдача начнется примерно в 19:00, владельцев автомобилей просят следить за официальными каналами связи для получения дополнительной информации.

Как сообщалось ранее, поломка автомобиля спасла россиянина и его сына от теракта в концертном зале. Мужчина рассказал, что он не смог попасть на концерт группы «Пикник», так как во время поездки в Москву у его машины взорвалось колесо. Второй автомобиль он разбил в ДТП незадолго до дня трагедии.