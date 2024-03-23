Поломка трех машин спасла россиянина и его сына от теракта в «Крокусе» SHOT: туляк и его сын не попали в «Крокус» из-за поломки трех автомобилей

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Житель Тульской области и его сын не попали на концерт группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» из-за поломки трех автомобилей, сообщает Telegram-канал SHOT. Во время поездки в Москву у их машины взорвалось колесо.

Я сыну сказал: «Сынок, у нас с тобой теперь два дня рождения», — рассказал мужчина.

По словам отца, недавно он разбил один из своих автомобилей в ДТП. В связи с этим было решено ехать на концерт на второй машине, однако она внезапно сломалась. Тогда мужчина взял другое транспортное средство в аренду и выдвинулся в столицу на нем вместе с 20-летним сыном. Примерно за 60 км до МКАД у него взорвалось колесо. Заменить самостоятельно его не удалось, так как одна из пяти гаек так и не поддалась. Пока машину ремонтировали, в «Крокусе» произошел теракт.

Как только автомобиль был готов к движению, отец продолжил путь, чтобы успеть послушать хотя бы пару песен. В дороге ему позвонили знакомые и рассказали, что произошло на концерте. Тогда он развернулся и поехал назад.

Ранее очевидица теракта в «Крокус Сити Холле» рассказала, как ей с мужем удалось выжить. По ее словам, «куча мелких деталей» сложились вместе и позволили избежать смерти. В тот вечер она намеренно или по воле случая отказалась от привычных для нее вещей: предпочла джинсы и кроссовки нарядному образу в платье и на каблуках, решила не ехать на машине, чтобы не искать ее ночью на парковке, а также приехала пораньше, чтобы не стоять в толпе на входе.