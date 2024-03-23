«Мы — мишень»: россиянка раскрыла детали, которые спасли ее в «Крокусе» Очевидец сказала, что спаслась из теракта в «Крокусе» благодаря смене привычек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Одна из зрительниц концерта группы «Пикник», который должен был пройти вечером 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле», Тиана рассказала NEWS.ru, что ей с мужем помогла выжить «куча мелких деталей». По ее словам, в тот злополучный вечер она намеренно или по воле случая отказалась от привычных для нее вещей: предпочла джинсы и кроссовки нарядному образу в платье и на каблуках, решила, не ехать на машине, чтобы не искать ее ночью на парковке, а также приехала пораньше, чтобы не стоять в толпе на входе.

И я пошла в кроссовках и джинсах.... Собиралась доехать на машине, мне до Крокуса ехать 30 минут, совсем недалеко.... А потом подумала, что мне лень ночью искать парковку и машину оставила дома.... Обычно мы всегда чуток опаздываем, и приходится ждать в очереди, чтобы пройти турникеты. Вчера же так получилось, что я настояла на более раннем приходе в концертный зал, чтобы не стоять в толпе, — рассказала она.

По ее словам, самым страшным для нее моментом был тот, когда ее с мужем разделяла толпа на пути к сцене, когда звуки выстрелов раздавались все ближе и люди кричали «Бегите!».

Был почти полный зал.. И весь народ бежал к аварийным выходам.. Вдоль стен было не пробиться... Вдруг муж крикнул: лезь на сцену. Мы проломились сквозь стулья вип-зоны к сцене... А она высотой около 1,5 метров... Я понимала, что просто физически не залезу.... Муж каким-то не человеческим усилием затащил меня туда, — пояснила Тиана.

Девушка отметила, что в тот самый момент, когда она с мужем забиралась на сцену, в зал вошли трое людей с автоматами, они стреляли «по всему, что движется».