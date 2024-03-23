Москвичку спас от теракта в «Крокусе» солд-аут на концерт «Пикника»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жительница Москвы Анжелика Литвинова и рассказала корреспонденту NEWS.ru, что ее спас от теракта в «Крокус Сити Холле» солд-аут на концерт группы «Пикник», перед началом которого накануне началась стрельба. По словам женщины, она очень хотела попасть на выступление коллектива, который должен был играть в сопровождении симфонического оркестра, однако электронных билетов в продаже не оказалось. Она посетила стихийный мемориал около концертного зала в память о жертвах теракта.

Просто не передать словами, я сама должна была быть на этом концерте. Просто живу здесь недалеко, поэтому часто прихожу на концерты в «Крокус Сити Холл». Накануне мне пришло сообщение по электронной почте, что состоится концерт. Я хотела взять билеты, но электронных билетов просто не оказалось. Только после этого я понимаю, что просто судьба и Боженька, наверное, уберегли меня, — заявила Анжелика.

Другая жительница столицы по имени Ольга, которая также посетила стихийный мемориал около «Крокус Сити Холла», рассказала, что пришла почтить память жертв трагедии, несмотря на то, что ее близкие и родные не были в их числе. По ее словам, она представляет эмоции и чувства тех людей, кто находился в концертном зале во время теракта.

Жалко людей, которые там были. Мы представляем чувства, эмоции тех, кто там находился. Искренне жаль. Это наши соотечественники. Там могли оказаться наши дети, — сказала женщина, не сдерживая слез.

Ранее жители Беслана провели акцию памяти погибших при теракте в «Крокус Сити Холле». Мероприятие развернулось в школе № 1, которую 20 лет назад захватили террористы. По словам сопредседателя комитета «Матери Беслана» Анеты Гадиевой, терроризм показал «бесчеловечное и трусливое лицо, ударив по безоружным людям».