В школе Беслана провели акцию памяти жертв теракта в «Крокусе»

Фото: https://t.me/pravober

Жители Беслана провели акцию памяти жертв теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Как сообщает ТАСС, ссылаясь на сопредседателя комитета «Матери Беслана» Анету Гадиеву, мероприятие развернулось в школе № 1, которую 20 лет назад захватили боевики.

Вместе с администрацией местного самоуправления Правобережного района организовали акцию памяти по жертвам теракта в Подмосковье. Такие же звери, которые убили беззащитных людей в «Крокус Сити Холле», пришли в 2004 году и в 1-ю школу города Беслана! Вновь терроризм показал свое подлое, бесчеловечное, трусливое лицо, ударив по безоружным людям, беззащитным детям, — сказала Гадиева.

Ранее президент РФ Владимир Путин в телеобращении к гражданам сообщил, что теракт в «Крокус Сити Холле» является кровавой акцией устрашения россиян. По словам главы государства, целью организаторов атаки было массовое убийство мирных людей. Российский лидер сравнил преступление с действиями нацистов. Путин также отметил, что преступники действовали хладнокровно и целенаправленно.

Глава государства добавил, что по всей стране будут введены антитеррористические меры. По его словам, сейчас перед правоохранительными органами стоит задача не допустить новых атак. Президент подчеркнул, что страна не раз проходила через тяжелейшие испытания.