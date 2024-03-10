Лишенный прав водитель устроил смертельное ДТП в Подмосковье Женщина погибла и двое детей пострадали в ДТП под Наро-Фоминском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Две иномарки столкнулись на трассе Наро-Фоминск — Новоникольское — Васильчиново 9 марта, передает пресс-служба ГУ МВД по Московской области. По предварительным данным, водитель Nissan выехал на встречную полосу и столкнулся с KIA. Женщина-водитель последней погибла в результате полученных травм. Еще двое детей в возрасте десяти и восьми лет доставлены в больницу.

Водитель, управляя автомобилем Nissan, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной марки Kia. В результате ДТП женщина-водитель автомобиля Kia 1983 года рождения погибла на месте. Двое ее несовершеннолетних детей в возрасте 8 и 10 лет, а также водитель автомобиля Nissan с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение, — сообщили в полиции.

По данным РЕН ТВ, водитель Nissan ранее был лишен водительских прав. Он же, по предварительным данным, является виновником ДТП.

Ранее сообщалось, что рейсовый автобус в Петербурге сбил шестилетнего мальчика, который в сопровождении отца ехал на самокате на красный сигнал светофора. Папа помог ребенку подняться и увел его с места ДТП, однако спустя час пострадавшему потребовалась помощь врачей.