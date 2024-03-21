Директор автошколы оценил увеличение срока сдачи экзамена на права Автоэксперт Кузовкин назвал не лучшим решением увеличение срока сдачи экзамена

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Увеличение срока сдачи экзамена на права является не лучшим решением для будущих водителей, считает директор автошколы Вадим Кузовкин. В беседе с «360» эксперт подчеркнул, что спустя три неудачные попытки потенциальному автомобилисту придется ждать полгода. За это время он может потерять приобретенные навыки.

Спустя три неудачные попытки он уходит на шесть месяцев перерыва. Соответственно, он уже вообще забудет, как водить. Ему придется еще раз, можно сказать, полностью обучаться вождению, — пояснил Кузовкин.

Кроме того, водители категории «А» рискуют попасть на пересдачу в зимний период, когда экзаменов практически нет. При этом данное изменение в первое время может положительно отразиться на очередях: сейчас сотрудники ГИБДД принимают всех кандидатов, которые приходят на пересдачу каждый месяц. По словам автоэксперта, через шесть месяцев очереди вновь начнут образовываться.

Среди плюсов нововведения Кузовкин выделил увеличение штрафных баллов. В экзаменационном листе появится больше моментов, которые можно оценить. Благодаря этому водитель будет лучше понимать, что он нарушил.

Ранее стало известно, что почти половина россиян (46%) сдали экзамен на получение водительского удостоверения с первого раза. По данным опроса, 23% респондентов потребовалось по две или три попытки, чтобы получить права.