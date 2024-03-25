У посетителей ВДНХ начали требовать паспорт Желающим попасть на ВДНХ 25 марта нужно показать паспорт

Желающие посетить ВДНХ 25 марта могут попасть на территорию после предъявления паспорта и только через главный вход, сообщается на сайте выставочного комплекса. Отмечается, что выставка возобновляет обычный режим работы с соблюдением повышенных мер безопасности.

25 марта с 06:00 гости смогут попасть на территорию через арку главного входа, необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность, — говорится в сообщении.

Ранее вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин рассказал, что в российских ТЦ после нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» усилили меры безопасности. По его словам, охранников на входах оснастили спецсредствами, в частности резиновыми дубинками, и провели с ними инструктаж.

В то же время генеральный директор компании «Этерна» Дмитрий Томилин указал на корректировку приоритетов в мерах обеспечения защиты торговых комплексов. Сейчас владельцы ТЦ, кроме усиления охраны, бросили силы на взаимодействие с силовыми структурами, совместное патрулирование, тщательный осмотр комплексов в течение дня и после закрытия, подчеркнул он.

Telegram-канал Baza писал, что часть эвакуационных выходов в «Крокус Сити Холле» могла быть закрыта, из-за чего люди не могли выбраться из зала во время нападения террористов. По данным канала, Следственный комитет заинтересовался этой информацией.