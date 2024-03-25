Торговые центры усилили меры безопасности после теракта в «Крокусе» СТЦ: в торговых центрах усилили охрану на входах после теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В российских ТЦ после нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» усилили меры безопасности, рассказал «Ведомостям» вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. По его словам, охранников на входах оснастили спецсредствами, в частности резиновыми дубинками, и провели с ними инструктаж.

После теракта 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» торговые центры (ТЦ) усилили охрану на входах (добавили охранников, снабдили их спецсредствами, в частности резиновыми дубинками). Также провели инструктажи с сотрудниками и тренировочные эвакуации, — заявил Люлин.

В то же время генеральный директор компании «Этерна» Дмитрий Томилин указал на корректировку приоритетов в мерах обеспечения защиты торговых комплексов. Сейчас владельцы ТЦ, кроме усиления охраны, бросили силы на взаимодействие с силовыми структурами, совместное патрулирование, тщательный осмотр комплексов в течение дня и после закрытия, подчеркнул он.

Ранее Telegram-канал Baza писал, что часть эвакуационных выходов в «Крокус Сити Холле» могла быть закрыта, из-за чего люди не могли выбраться из зала во время нападения террористов. По данным канала, Следственный комитет заинтересовался этой информацией.