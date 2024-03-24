Baza: часть эвакуационных выходов из «Крокуса» могла быть заперта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Telegram-канал Baza сообщает, что часть эвакуационных выходов в «Крокус сити холле» могла быть закрыта, из-за чего люди не могли выбраться из зала во время нападения террористов. По данным канала, Следственный комитет заинтересовался этой информацией: предполагается, что эксперты проведут ситуационную экспертизу, которая должна смоделировать поведение погибших при нападении и пролить свет на происходящее.

Baza уточняет, что следователи изучат доступность выходов, работу системы пожаротушения и сирены. Канал отмечает, что если информация о закрытых выходах подтвердится, то на сотрудников «Крокуса», отвечающих за безопасность, возбудят уголовное дело.

Ранее Следственный комитет предъявил обвинение в теракте двум предполагаемым участникам нападения на концертный зал «Крокус сити холл». Подчеркивается, что в Басманный суд поступили ходатайства об аресте фигурантов дела. Гражданам вменяют теракт в составе группы лиц.

Пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы опубликовала видео с места событий. На кадрах видно, как мужчину с прижатыми к телу руками заводят в зал.

До этого подозреваемые в нападении на ТРЦ Рачабализода Саидакрами Муродали и Мирзоев Далерджон Баротович были доставлены в Басманный суд. Там им изберут меру пресечения.