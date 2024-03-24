Пожарная машина и автобус с детьми столкнулись в Пятигорске

В Пятигорске столкнулись пожарная машина и экскурсионный автобус, перевозивший детей, сообщила пресс-служба ГИБДД Ставрополья. В результате ДТП пострадали четыре человека, дети не получили травм.

На проспекте Калинина вблизи с пересечением с улицей Пастухова произошло столкновение экскурсионного автобуса и спецавтотранспорта МЧС. В больницу с травмами доставлены оба водителя, пассажир автобуса (экскурсовод) и пассажир пожарной охраны, следовавшей на вызов, — сообщили в Госавтоинспекции региона.

В полиции уточнили, что автобус перевозил детей в возрасте от 13 до 15 лет на экскурсию в регион Кавказских Минеральных вод, среди них никто не пострадал. Ребят доставили в гостиницу Пятигорска на запасном транспорте.

Видео, снятое очевидцами на месте, публикует Telegram-канал «112». На кадрах видно, как дети выпрыгивают из окна автобуса, чтобы спастись. На другом ролике также видно поврежденный автобус и машину пожарных. Движение на этом участке улицы было перекрыто.

По данным канала, в автобусе ехали 50 человек, среди которых 43 — дети. Предположительно, машина спасателей направлялась на место пожара на улице Восстания.

Ранее под Сургутом в ДТП с автомобилем Chevrolet Niva и рейсовым микроавтобусом погибли три человека, в том числе ребенок. По данным регионального ГИБДД, водитель легковушки уснул за рулем и допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с маршруткой.