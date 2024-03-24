Ребенок погиб в ДТП с уснувшим водителем под Сургутом Три человека скончались в ДТП с Shevrolet Niva и автобусом под Сургутом

Фото: t.me/ugibdd86

ДТП произошло в Сургутском районе Югры, в результате которого погибли три человека, включая ребенка, сообщает пресс-служба регионального ГАИ. Произошло столкновение рейсового микроавтобуса с автомобилем марки Shevrolet Niva. Все погибшие — мужчина, женщина и ребенок — находились в «Ниве». Предварительно, водитель Chevrolet Niva уснул за рулем.

Водитель автомобиля Chevrolet Niva 1971 года рождения, по предварительным данным, уснул за рулем, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с рейсовым автобусом, следовавшим маршрутом «Когалым — Сургут», — говорится в сообщении.

Пресс-служба Госавтоинспекции также опубликовала кадры с места происшествия. На месте дорожной аварии находятся несколько автомобилей скорой помощи, а также сотрудники МЧС. На кадрах также виден спасательный вертолет. Число пострадавших в микроавтобусе уточняется.