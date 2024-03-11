Семь человек пострадали при столкновении с грузовиком на Тюменском тракте

Семь человек пострадали при столкновении легковушки с грузовиком в Свердловской области, сообщили в региональном ГИБДД. ДТП произошло на 78 километре федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень в Богдановичском районе. Среди пострадавших водитель и шестеро пассажиров легкового автомобиля, двое из которых несовершеннолетние. Все они госпитализированы.

По предварительным данным, произошло столкновение автомашины Toyota и грузовой автомашины Hong Yan. Водитель Toyota, при начале движения с правой обочины, не убедился в безопасности и допустил столкновение с грузовым автомобилем, — говорится в сообщении.

Ранее в Москве на Кутузовском проспекте возле ТЦ «Океания» произошло ДТП. На опубликованных кадрах видно, что в аварию попали два авто. На одном из них шашки такси. Судя по фото с места ЧП, в салоне у него сработала подушка безопасности. На место прибыли машина скорой помощи и пожарная служба. По данным «Мобильного репортера», столкнулись такси Geely и фургон Peugeot.