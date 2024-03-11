Volvo переехал упавшего велосипедиста в Петербурге В Петербурге велосипедист врезался в Mercedes Benz и угодил под колеса Volvo

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге велосипедист врезался в открытую дверь автомобиля Mercedes Benz, после чего попал под колеса Volvo, сообщает «Фонтанка». По данным издания, состояние пострадавшего оценивается как крайне тяжелое, его поместили в реанимацию.

Инцидент произошел на Крестовском острове 10 марта. Сотрудники отдела вневедомственной охраны по Петроградскому району патрулировали улицы и увидели на проезжей части лежащего велосипедиста с многочисленными травмами.

Установлено, что водитель Mercedes Benz припарковался на обочине и, не убедившись в безопасности своих действий, распахнул дверь. В нее врезался проезжавший мимо велосипедист. Мужчина упал на дорогу, после чего его переехал автомобиль Volvo.

Пострадавшего госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга тяжелой степени, травмами груди, ушибом сердца, переломом костей таза и другими травмами. Сейчас за его жизнь борются врачи.

Ранее сообщалось, что рейсовый автобус в Петербурге сбил шестилетнего мальчика, который в сопровождении отца ехал на самокате на красный сигнал светофора. Папа помог ребенку подняться и увел его с места ДТП, однако спустя час пострадавшему потребовалась помощь врачей.