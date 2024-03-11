Такси и фургон врезались лоб в лоб на дороге в Москве Два автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве на Кутузовском проспекте возле ТЦ «Океания» столкнулись несколько автомобилей, сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО». На опубликованных кадрах видно, что в аварию попали два авто. На одном из них шашки такси. Факт ДТП подтвердили в московском дептрансе.

На Кутузовском проспекте (в районе д. 57) произошло столкновение двух автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — сообщили в департаменте.

На место прибыли машина скорой помощи и пожарная служба. Движение в сторону центра затруднено. По данным «Мобильного репортера», столкнулись такси Geely и фургон Peugeot. Судя по фото с места ЧП, в салоне такси сработала подушка безопасности.

Ранее сообщалось, что учительница математики из Заречного микрорайона Екатеринбурга погибла в результате ДТП, случившегося на Режевском тракте 9 марта. Женщина находилась в автомобиле Peugeot, который вылетел на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом. Всего жертвами ДТП стали два человека.