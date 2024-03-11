Учительница математики из Заречного погибла в лобовом ДТП на Урале Одной из погибших в ДТП на Режевском тракте оказалась педагог из Заречного

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Учительница математики из Заречного погибла в результате ДТП, случившегося на Режевском тракте в Свердловской области 9 марта, сообщает портал E1.RU со ссылкой на ее родных. Женщина находилась в автомобиле Peugeot, который вылетел на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом. Всего жертвами ДТП стали два человека.

Инцидент произошел 9 марта на 50-м километре трассы «Екатеринбург — Реж — Алапаевск» Березовского района Свердловской области. Пресс-служба регионального управления ГИБДД сообщала, что на месте происшествия столкнулись автомобили Peugeot и Fiat.

Отмечалось, что в результате аварии погибли две пассажирки Peugeot, при этом женщину, сидевшую за рулем автомобиля, госпитализировали в тяжелом состоянии. Также в больницу были доставлены водитель и два пассажира Fiat.

Как выяснил E1.RU, одной из погибших оказалась учительница математики из Заречного Татьяна Чуприянова. Она много лет проработала педагогом в профессиональном училище. Ученики и коллеги выразили сожаление в связи с ее смертью, отметив, что она была хорошим преподавателем и человеком. Близкие женщины попросили принести на прощание с ней ромашки.

Ранее сообщалось, что на Режевском тракте в Свердловской области произошла лобовая авария, столкнулись Suzuki и ВАЗ-2112. Один человек находится в тяжелом состоянии с сильно поврежденным ногами, его зажало в машине, уточняют очевидцы.