«Тяжело переживал смерть матери»: мачеха о семейной драме Михайловского Мачеха Михайловского: после смерти матери Никита чувствовал себя одиноким

Фото: Ежевский/РИА Новости

Никита Михайловский, Вера Глаголева

Звезда фильма «Вам и не снилось...» Никита Михайловский тяжело переживал болезнь и смерть матери и чувствовал себя очень одиноким, рассказала NEWS.ru его мачеха Ирина Каверзина. Она отметила, что, несмотря на все жизненные трудности, актер оставался очень светлым человеком.

Никита был очень добрым и светлым человеком. Ему было очень тяжело переживать подростковый период, отношения с отцом, а потом болезнь и смерть матери. Он чувствовал себя одиноким и говорил об этом, — сообщила Каверзина.

Никита Михайловский потерял мать, когда ему было всего 16 лет. Она умерла от порока сердца после продолжительной болезни, и он сам за ней ухаживал. По словам Каверзиной, актер переживал также из-за своих отношений с отцом и отчимом. Его мать развелась с первым мужем Александром Михайловским и вышла замуж за режиссера Виктора Сергеева, когда Никита был совсем маленьким. Мальчику долго не говорили, кто его настоящий отец, и он воспринял эту информацию тяжело, когда все же узнал об этом.

8 апреля Михайловскому исполнилось бы 60 лет. Он ушел из жизни в 27 лет после заболевания лейкозом. Актер получил известность в 1981 году, когда вышел фильм «Вам и не снилось» о любви двух подростков. Михайловский сыграл роль Ромы Лавочкина, который борется за свою любовь к однокласснице Кате. Картину посмотрели 23 млн зрителей, журнал «Советский экран» признал «Вам и не снилось...» лучшим фильмом года.

Ранее мачеха Никиты Михайловского рассказала, что от актера сначала скрывали его лейкоз, а когда он узнал о диагнозе, то воспринял его спокойно. По словам Каверзиной, перед лицом смерти актер вел себя очень мужественно.