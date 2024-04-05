Мачеха звезды «Вам и не снилось» рассказала, как он узнал о лейкозе Махеча Михайловского: Никита воспринял новость о раке мужественно

От звезды фильма «Вам и не снилось...» Никиты Михайловского долго скрывали, что у него лейкоз, а когда он узнал о диагнозе, то воспринял его спокойно, рассказала NEWS.ru мачеха актера Ирина Каверзина. По ее словам, актер вел себя очень мужественно.

Никита заболел ангиной зимой, его долго лечили от нее, и когда сделали анализ крови, поставили этот диагноз. Самому Никите о нем не говорили, но родственники окружили его вниманием, начали без конца ездить к нему в больницу, а он не мог понять, что происходит, — рассказала Каверзина.

По словам мачехи Никиты Михайловского, актер принял новость о смертельном заболевании «мужественно». Он обошелся «без внешних проявлений трагедии», уточнила она.

Никита Михайловский получил известность в 1981 году, когда вышел фильм «Вам и не снилось...» о любви двух подростков. Актер сыграл в картине мальчика Рому Лавочкина, который борется за свою любовь к однокласснице Кате. Картину посмотрели 23 млн зрителей, журнал «Советский экран» признал ее лучшим фильмом года.

8 апреля актеру Никите Михайловскому исполнилось бы 60 лет. Он ушел из жизни в 27 лет, актер болел лейкозом, который выявили поздно.

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