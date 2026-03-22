Онколог раскрыл статистику выживаемости детей с острым лейкозом в России

Онколог Киргизов: выживаемость детей с острым лейкозом в России достигает 90–95%

Выживаемость детей при заболевании острым лейкозом в России достигает 90–95%, заявил ТАСС замдиректора по научной работе НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ им. Блохина Кирилл Киргизов. По его словам, такие успехи связаны с накоплением мирового опыта, мультицентровыми исследованиями и точной диагностикой.

Мы по праву гордимся своими результатами. В России выживаемость при острых лейкозах достигает 90–95%, а общая выживаемость детей — 84%, что входит в число лучших мировых показателей, — подчеркнул врач.

Он уточнил, что в России статистика следующая: из четырех тысяч детей с онкологическими заболеваниями около 1300 получают диагноз «острый лимфобластный лейкоз», а 300 из них страдают редкой формой — Т‑клеточным лейкозом. Причем внутри этой группы есть еще более редкие варианты, резюмировал Киргизов.

Ранее японские ученые обнаружили новый опасный подтип рака крови, который особенно часто встречается у подростков и молодых людей. Речь идет о редкой форме T-клеточного острого лимфобластного лейкоза. У пациентов с этим подтипом наблюдается много случаев рецидивов и летальных исходов.

