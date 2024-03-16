Петербуржцам разрешили тратить маткапитал на лечение зубов и глаз Губернатор Петербурга разрешил тратить маткапитал на платные медицинские услуги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителям Санкт-Петербурга разрешили использовать средства из материнского капитала на лечение у стоматологов и офтальмологов, сообщила пресс-служба Смольного. Соответствующий закон подписал губернатор города Александр Беглов.

Они (изменения в закон «О материнском (семейном) капитале в Санкт-Петербурге». — NEWS.ru) предусматривают возможность направления средств материнского капитала на получение владельцами сертификата «Материнский (семейный) капитал в Санкт‑Петербурге» платных медицинских стоматологических и офтальмологических услуг, — сказано в сообщении.

Ранее в Государственной думе предложили рассмотреть возможность использования маткапитала на покупку автомобиля. Некоторые депутаты считают, что это будет актуальным для многодетных семей. Однако, по словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, приобретение машины на средства господдержки способно лишь временно улучшить условия жизни семьи и может привести к злоупотреблениям.

Представители партий ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия — За правду» ранее подготовили законопроект о повышении маткапитала до 1 млн рублей на второго и третьего ребенка. Депутат Ярослав Нилов отметил, что за последние 17 лет этими выплатами воспользовались более 12 млн семей, из них почти 10 млн потратили маткапитал полностью или частично.