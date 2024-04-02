Россиянам объяснили, как миграционный приток повлияет на демографию Демограф Ткаченко: приток мигрантов запутает данные по рождаемости

Миграционный приток создаст ложное восприятие демографической ситуации в стране, рассказал «Радио 1» демограф Руслан Ткаченко. По его словам, увеличение притока мигрантов не сможет решить проблему низкой рождаемости, а будет только путать реальные данные.

Приток мигрантов не решит демографические проблемы среди коренного населения, а только создаст ложное впечатление и помешает объективному отражению ситуации, — отметил эксперт.

Специалист объяснил, что на вопросы численности населения влияют три критерия: смертность, рождаемость и миграция, но урегулирование миграционных потоков не сможет существенно воздействовать на демографию. Кроме того, он сравнил страну с отравившемся человеком, а миграцию — с дополнительной и плохо усваиваемой пищей, которая мешает правильному функционированию всего организма.

Изменить демографическую ситуацию в стране могут необходимые условия для молодых семей и мотивация в виде льгот для многодетных семей, считает Ткаченко. По его мнению, в отличие от притока или оттока мигрантов, это поможет улучшить ситуацию с популяцией населения.

Ранее в России захотели увеличить численность населения до 600 млн человек. По данным документа, принятом на внеочередном съезде Всемирного русского народного собора (ВРНС), достичь этой цифры предлагается за 100 лет.