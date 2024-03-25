Выплаты на детей в 2024 году: кому положены, сколько дадут

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Льготы на рождение детей в 2024 году

В последние годы в России появилось множество самых разных пособий на детей (хотя россияне еще не успели разобраться в старых). Также увеличилась сумма материнского капитала. Чтобы молодые родители не путались в законодательных актах и постановлениях, NEWS.ru подготовил удобный гайд о льготах на рождение детей в 2024 году.

Единовременная выплата на детей в 2024 году

Одним из пособий для молодых родителей является единовременная выплата при рождении ребенка. С 1 февраля ее сумма составляет 24 604,30 руб.

На размер такой льготы как за первого, так и за следующего ребенка не влияет, работает родитель, получающий выплату, или нет. Почти не влияет и регион, за исключением отдельных районов (к примеру, северных), где законом предусмотрены коэффициенты к заработной плате для всех жителей. Этот же коэффициент учтут и при начислении выплаты.

Работающим россиянам, если ребенок родился в 2024 году, пособие выплатят автоматически. Неработающим родителям для получения пособия на детей необходимо самостоятельно обратиться в региональное отделение Соцфонда. К заявлению на выплату пособия нужно будет приложить:

справку о рождении ребенка (ее предоставят в ЗАГСе вместе со свидетельством о рождении) или иностранное свидетельство о рождении, если ребенок появился на свет за границей;

заверенные выписки из трудовой книжки, военного билета или другого документа с записью о последнем месте работы (службы, учебы) и информацией о трудовом стаже;

справку с места работы второго родителя или из органов социальной защиты о том, что ему данная выплата не осуществлялась (эта справка не нужна, если родители находятся в разводе или оба являются безработными);

свидетельство о разводе, если супруги разошлись.

В особых ситуациях могут потребовать и дополнительные документы — например, справку, подтверждающую очную форму обучения, если заявитель учится, справку о лишении матери ребенка родительских прав или свидетельство о ее смерти, если за пособием обращается не мать, и т. п.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Выплаты на детей в 2024 году: кому положены

Материнский капитал

Каждый год с 1 февраля эта льгота за первого, второго ребенка и последующих детей индексируется на официальный уровень инфляции. На сегодняшний день размер пособия на первого ребенка составляет 630 380,78 руб., на второго ребенка и других детей — 833 024,74 руб. Однако стоит понимать, что если пособие частично уже израсходовано, то проиндексирован будет только его остаток. На уже потраченную сумму индексация не распространяется.

При этом бумажный сертификат на маткапитал каждый раз после индексации 1 февраля не нужен, так как он является только подтверждением о праве на пособие. Размер остатка маткапитала после его частичного использования можно проверить в личном кабинете на «Госуслугах». Сейчас маткапитал начисляют автоматически — по факту регистрации рождения ребенка. Сертификат можно будет увидеть в личном кабинете на «Госуслугах» в течение пяти рабочих дней после регистрации малыша.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Льготы на ребенка

Пособие по беременности и родам

Этот вид льготы начисляется и выплачивается за весь период отпуска по беременности и родам. Длительность его составляет: до родов — 70 дней (если мать ждет двух и более малышей — 84 дня); после родов — 70 дней (если роды были с осложнениями — 86 дней, при рождении двух или более детей — 110 дней).

Размер пособия зависит от среднего официального заработка матери за два последних календарных года. Эта сумма делится на общее количество календарных дней этих двух лет (не считая больничных и отпусков из-за других родов или ухода за ребенком), а затем умножается на фактическое число дней декретного отпуска.

Если женщина уволена из-за того, что закрылась компания-работодатель, ей положено фиксированное пособие в размере 922,65 руб. Студенткам и ученицам колледжей — в размере стипендии, а проходящим военную и иную службу — в размере денежного довольствия. Если же страховой стаж матери составляет менее полугода, то за каждый декретный месяц ей будет начислена выплата в размере одного МРОТ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Льготы за первого ребенка

От того, работает женщина или числится безработной, зависит и порядок назначения пособия. В первом случае выплата оформляется по месту работы матери. Для этого нужно:

получить у доктора, который осуществляет ведение беременности, больничный лист (выдается электронно);

подать работодателю заявление, указав в нем период отпуска по беременности и родам.

Безработная мать может оформить выплату самостоятельно, обратившись в Соцфонд или в МФЦ. Также направить заявление можно через «Госуслуги». Во всех случаях к больничному надо будет приложить:

справку о признании безработной (оформляется в центре занятости) или о прекращении деятельности в качестве ИП, нотариуса, адвоката (выдается в ФНС);

сведения о рождении ребенка (предоставляет ФНС);

при усыновлении детей в возрасте до трех месяцев — копию решения суда об усыновлении;

иностранное свидетельство о рождении — если ребенок родился за границей.

Единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка

Теперь — к ежемесячным льготам на детей в 2024 году. К ним относится выплата пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Деньги платят двум типам получателей:

беременной, если срок составляет шесть и более недель и она встала на учет в женской консультации или ином медицинском учреждении на сроке до 12 недель;

одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) ребенка в возрасте до 17 лет, если он гражданин РФ и постоянно живет в России.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Пособия на детей

Выплата также полагается малообеспеченным семьям, в которых ежемесячный доход на человека не превышает размер прожиточного минимума на душу населения в конкретной(ом) области/республике/крае/городе федерального значения.

Однако стоит понимать, что перед оформлением пособия специалисты проведут комплексную оценку нуждаемости, которая включает рассмотрение доходов семьи, оценку имущества и проверку трудового потенциала. Пособие назначается, если взрослые члены семьи имеют заработок или объективные причины для его отсутствия.

Сумма выплаты зависит от дохода семьи и равняется:

половине от прожиточного минимума на ребенка в регионе (в 2024 году сумма составляет порядка 7000 руб.);

75% от прожиточного минимума на ребенка в регионе — устанавливается, если при оценке базового размера среднедушевой доход семьи не дотягивает до прожиточного минимума (около 10 500 руб.);

100% от прожиточного минимума на ребенка в регионе — если при назначении пособия в меньшем размере уровень среднедушевого дохода семьи все равно не достигает величины прожиточного минимума на человека (около 14 000 руб.).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Льготы за второго ребенка

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года

Не только мать, но также и отец, опекун или другой член семьи, ухаживающий за малышом, могут оформить ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком, пока ему не исполнится 1,5 года. При этом с начала 2024 года пособие сохраняется на весь период даже при досрочном выходе из декрета.

Такие льготы на детей в 2024 году могут получить как работающие, так и неработающие граждане, а именно мать, отец, опекуны, родственники, фактически осуществляющие уход за ребенком. Если получатель выплаты не трудоустроен, его среднедушевой доход не должен быть больше прожиточного минимума в регионе.

Для работающих граждан ежемесячное пособие по уходу за ребенком платится в размере 40% среднего заработка, на который выплачиваются страховые взносы по обязательному соцстрахованию. Уволенные во время беременности матери и лица, не подлежащие такому страхованию (например, студенты-очники), получат выплату в 6752 руб.

Пособие индексируют каждый год на величину инфляции. С 1 февраля 2023 года его минимальное значение составляло 8591,47 руб., а максимальное — 33 281,80 руб. С 1 января 2024 года максимальный размер повышен до 49 123,12 руб. Для лиц на службе и уволенных в связи с ликвидацией организации максимальный размер пособия равняется 15 355,62 руб. С 1 февраля 2024 года после индексации ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года неработающим родителям будет сильно отличаться и составлять от 9227,24 руб. до 18 454,48 руб.

Работающие россияне могут организовать выплату через своего работодателя. Для этого нужно лишь подать заявления на отпуск по уходу за ребенком и о назначении ежемесячного пособия по уходу. В свою очередь нетрудоустроенные могут направить заявление в Соцфонд или через «Госуслуги».

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