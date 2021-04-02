Некоторые россияне получат пособия на детей по упрощёнке

https://static.news.ru/photo/4ecfa5d4-7d03-11ea-8815-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Студентки российских вузов, которые родят ребёнка во время учёбы, смогут получить пособие на ребёнка по упрощённой схеме. Приказ Минтруда вступил в силу 3 апреля.

Нововведение заключается в том, что девушкам не придётся предоставлять справку о рождении малыша.

Сейчас для назначения и выплаты пособия требуется справка о рождении ребёнка или нескольких детей, выданная органами записи актов гражданского состояния, — цитирует документ «Парламентская газета».

По новым правилам это требование не распространяется на лиц, «не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».

Упрощёнку могут использовать только учащиеся очных отделений, как на платной, так и на бюджетной основе. Закон распространяется также на студентов профессиональных образовательных организаций, вузов и научных профорганизаций.

Ранее NEWS.ru писал, что коронавирусные льготы отменили в России с 1 апреля 2021 года. Сотрудники старше 65 лет больше не смогут получить больничные листы в особом порядке. Также россияне, которые перестали работать удалённо, больше не смогут получить электронный больничный в связи с самоизоляцией.