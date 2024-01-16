Правительство России готовит значительное повышение размера материнского капитала в 2024 году. Когда проиндексируют маткапитал, что будет происходить с ним в наступившем году, как получить маткапитал в 2024 году и какие еще выплаты будут проиндексированы?
Когда проиндексируют маткапитал
Индексация материнского капитала в России производится каждый год 1 февраля.
Как сообщила пресс-служба правительства РФ, маткапитал на первого ребенка будет в 2024 году проиндексирован до 630,4 тыс. рублей. На второго — до 833 тыс. рублей. Таким образом, при рождении второго ребенка родителям, уже получившим выплату на первого, полагается еще 202,6 тыс. рублей.
Сайт «Госуслуги» отмечает, что индексации подлежит неиспользованная сумма маткапитала — чем больше осталось на сертификате, тем больше окажется прибавка.
Что будет с маткапиталом в 2024 году
Как отмечает РБК, в федеральном бюджете на 2024–2026 годы расходы на социальные нужды занимают более 20%. На выплаты по материнскому капиталу в нем предусмотрено около 500 млрд рублей.
По оценке Минтруда, материнский (семейный) капитал в наступившем году получит порядка одного миллиона российских семей.
Как получить маткапитал в 2024 году
Список целей, на которые можно потратить материнский капитал, в наступившем году не поменялся. Маткапитал можно потратить:
- на улучшение жилищных условий семьи с детьми — покупку, строительство и реконструкцию жилья;
- на образование для детей;
- на формирование накопительной части пенсии матери;
- на услуги и товары, необходимые детям с инвалидностью;
- а также маткапитал можно получить в виде ежемесячных выплат до достижения ребенком трех лет — однако для этого доход на каждого члена семьи не должен превышать двух прожиточных минимумов в регионе.
В 2024 году сертификат на маткапитал приходит автоматически в течение пяти дней после регистрации ребенка в ЗАГСе. Он доступен на «Госуслугах», через МФЦ или органы Соцфонда РФ. Там же можно оформить заявление, если материнский капитал по каким-то причинам не пришел.
Какие еще выплаты проиндексируют в 2024 году
Как отмечает «Деловой Петербург», с 1 февраля в России проиндексируют более 40 различных пособий и выплат. В общей сложности индексации коснутся более 20 млн россиян.
Минтруд сообщил о предстоящей индексации таких выплат, как единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, выплаты ветеранам и другие. Все они вырастут на 7,4% — такой коэффициент вычислили на основании индекса потребительских цен за 2023 год.
С 1 января также были повышены МРОТ (на 18,5%) и пенсии (на 7,5%).
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