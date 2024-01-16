Власти повысят маткапитал в 2024 году: на сколько, как получить

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство России готовит значительное повышение размера материнского капитала в 2024 году. Когда проиндексируют маткапитал, что будет происходить с ним в наступившем году, как получить маткапитал в 2024 году и какие еще выплаты будут проиндексированы?

Когда проиндексируют маткапитал

Индексация материнского капитала в России производится каждый год 1 февраля.

Как сообщила пресс-служба правительства РФ, маткапитал на первого ребенка будет в 2024 году проиндексирован до 630,4 тыс. рублей. На второго — до 833 тыс. рублей. Таким образом, при рождении второго ребенка родителям, уже получившим выплату на первого, полагается еще 202,6 тыс. рублей.

Сайт «Госуслуги» отмечает, что индексации подлежит неиспользованная сумма маткапитала — чем больше осталось на сертификате, тем больше окажется прибавка.

Что будет с маткапиталом в 2024 году

Как отмечает РБК, в федеральном бюджете на 2024–2026 годы расходы на социальные нужды занимают более 20%. На выплаты по материнскому капиталу в нем предусмотрено около 500 млрд рублей.

По оценке Минтруда, материнский (семейный) капитал в наступившем году получит порядка одного миллиона российских семей.

Как получить маткапитал в 2024 году

Список целей, на которые можно потратить материнский капитал, в наступившем году не поменялся. Маткапитал можно потратить:

на улучшение жилищных условий семьи с детьми — покупку, строительство и реконструкцию жилья;

на образование для детей;

на формирование накопительной части пенсии матери;

на услуги и товары, необходимые детям с инвалидностью;

а также маткапитал можно получить в виде ежемесячных выплат до достижения ребенком трех лет — однако для этого доход на каждого члена семьи не должен превышать двух прожиточных минимумов в регионе.

В 2024 году сертификат на маткапитал приходит автоматически в течение пяти дней после регистрации ребенка в ЗАГСе. Он доступен на «Госуслугах», через МФЦ или органы Соцфонда РФ. Там же можно оформить заявление, если материнский капитал по каким-то причинам не пришел.

Какие еще выплаты проиндексируют в 2024 году

Как отмечает «Деловой Петербург», с 1 февраля в России проиндексируют более 40 различных пособий и выплат. В общей сложности индексации коснутся более 20 млн россиян.

Минтруд сообщил о предстоящей индексации таких выплат, как единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, выплаты ветеранам и другие. Все они вырастут на 7,4% — такой коэффициент вычислили на основании индекса потребительских цен за 2023 год.

С 1 января также были повышены МРОТ (на 18,5%) и пенсии (на 7,5%).

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