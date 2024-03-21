Жители Европы и США назвали главные сожаления по поводу работы Daily Mail: 59% жителей Европы и США жалеют о том, что слишком много работали

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59% жителей Европы и США сожалеют о том, что им не удалось «расставить приоритеты» в карьере между работой и личной жизнью, пишет Daily Mail со ссылкой на опрос компании Resume Now, которая занимается позиционированием ищущих работу. 60% опрошенных при этом жалеют, что не попросили о повышении на работе.

В опросе приняли участие 1000 сотрудников компаний из США, Великобритании, Франции и Германии. Больше всего о невозможности расставить приоритеты жалели представители так называемых миллениалов (70%) и поколения X (69%), меньше всего сожалели об этом люди, начинающие свою карьеру, и те, кто выходит на пенсию. Респонденты-мужчины сообщили, что сожалеют об уходе с работы чаще, чем респонденты-женщины (44% против 34%).

Также 58% респондентов жалеют о том, что оставались на работе, которая им не нравится, и только 38% пожалели об уходе. Как уточнил карьерный эксперт Хизер О’Нил, люди, которые действовали осторожно, оставаясь на неудовлетворительной должности или не прося о повышении, сожалели о невозможности сбалансировать работу и личную жизнь больше, чем работавшие, чтобы изменить ситуацию к лучшему.

Кроме того, более половины респондентов опроса (55%) сообщили, что у них есть хотя бы одно решение, связанное с карьерой, на 2024 год. В числе таких решений значатся намерение получить новые навыки (54%), найти новую работу (45%) или улучшить профессиональный статус с помощью новой профессиональной сертификации (23%) или расширения сети профессиональных контактов (25%). При этом о намерении попросить повышения зарплаты заявил лишь 21% респондентов.

Ранее стало известно, что 75% россиян жалуются на те или иные проявления токсичности на работе. 53% респондентов заявили, что токсичность снижает продуктивность, а иногда и вовсе сводит ее к нулю. 71% опрошенных отметили, что отравляющая атмосфера в коллективе может стать причиной их увольнения. 28% респондентов назвали наиболее частым проявлением токсичности несоблюдение правил и договоренностей, 27% — неспособность выстраивать диалог, 25% — агрессивное поведение.