Россиянам предложили выдавать «сертификат для новорожденного ребенка» «Известия»: парламентарии предложили ввести в РФ «сертификат для новорожденного ребенка»

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Члены Совета Федерации и депутаты Госдумы от фракции ЛДПР разработали законопроект по созданию так называемого «сертификата для новорожденного ребенка». Он будет предусматривать не менее двух региональных прожиточных минимумов, которые можно потратить на товары первой необходимости для детей. Об этом пишут «Известия».

По данным издания, сертификат предлагается выдавать семьям с доходами ниже двух региональных прожиточных минимумов. При этом получить его смогут только семьи, постоянно проживающие на территории страны. Полномочиями по выдаче сертификатов планируется наделить местные власти. Номинальную стоимость сертификата будет устанавливать правительство РФ, исходя из средних цен на товары для ребенка российского производства. Предположительно, размер сертификата составит около 30 тысяч рублей.

При рождении ребенка у родителей в первые дни возникает необходимость приобретения для новорожденного большого количества вещей — коляски, кроватки, пеленального столика, ванночки, памперсов, одежды и других вещей. Для многих семей с небольшим достатком, особенно в студенческих, покупка таких вещей вызывает большие трудности, — говорится в пояснительной записке к документу.

С 1 февраля 2023 года единовременная выплата при рождении ребенка составляет 22,3 тысячи рублей. Получить пособие могут как работающие, так и неработающие родители. Также в РФ выплачивается материнский капитал. С 1 февраля текущего года он составляет 586 947 на первого ребенка.

Ранее директор департамента Счетной палаты РФ Ольга Самарина на заседании рабочей группы экспертного совета думского комитета по делам семьи, материнства и детства заявила, что меры поддержки необходимо распространять на все население, чтобы стимулировать рождаемость. Она призвала назначать пособия не только для малообеспеченных, а дать благополучным и состоятельным семьям понимание, что они находятся под вниманием государства.